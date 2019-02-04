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匯璽III入直路 最快本周開價

【明報專訊】踏入9月，雖然社會氣氛持續惡化，但新盤銷售有重趨活躍之勢。新地（0016）今年重點新盤、港鐵南昌站上蓋匯璽III，今日將介紹最新銷售部署，意味樓盤銷售部署進入直路，估計日內向傳媒開放示範單位及公布開價，料本月內正式發售。

瓏璽3房3250萬沽 實呎破3萬

匯璽III早於7月底已上載樓書，項目提供1172伙，料為今年最大型的市區全新盤，由3座高座、兩座低座大廈組成，高座單位實用面積271方呎起，屬開放式戶，到最大實用面積1515方呎；低座單位實用面積最大則是2171方呎，預計於2020年7月落成，樓花期約一年。

GRAND MARINI兩日收550票

另新地同系奧運站現樓瓏璽，昨透過招標以3250萬元，售出6A座21樓B室標準戶；單位實用面積1077方呎，屬3房連儲房設計，實呎30,176元，為屋苑4個月來首宗一手成交。成交紀錄冊顯示，買家採150日成交期，可獲贈窗簾。

至於會德豐（0020）日前以折實平均1.5萬元推出的將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI，昨接獲約250票，令過去兩日累收增至逾550票，以首張價單101伙計超額4倍。若以同系MARINI，8月底首兩日收逾2800票計，是次GRAND MARINI的收票速度明顯放緩。市場估計，GRAND MARINI最快今日上載銷售安排，有機會周末發售。

峻源最快今日開價

至於中信泰富旗下、提供148伙的馬鞍山峻源，今日向傳媒首度開放示範單位，市場消息指有機會同步開價。另高銀（0530）旗下、單位總數401伙的何文田傲玟，亦擬短期內向傳媒開放示範單位。

社會氣氛持續緊張不安，繼續有新盤買家選擇撻訂離場。億京8月推出至今累沽逾600伙的荃灣映日灣，新錄首宗撻訂，單位為3座17樓實用面積284方呎J室，屬一房戶，原於8月24日第二輪銷售中以556.3萬元售出，惟買家取消交易，料遭沒5%訂金涉約28萬元。

相關字詞﹕映日灣 傲玟 峻源 瓏璽 匯璽iii

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