公二居二上月55宗 連跌5月

東霖苑跌穿200萬 2年來首現

土地註冊處資料顯示，筲箕灣居屋東霖苑一個低層戶，實用面積215方呎，於上月以197萬元於居二市場成交，實呎9163元，為屋苑過去兩年首現200萬元以下未補價成交。與此同時，將軍澳公屋寶林邨亦有355方呎中層戶以222萬元於居二市場易手。土地註冊處顯示，寶林邨寶勤樓中層34室，原業主最初叫價298萬元放盤，期後累減76萬元或26%，並以222萬元獲「白居二」承接，實呎6254元。原業主2005年14.35萬元（未補地價）購入，持貨14年，帳面獲利207.7萬元，物業升值14.5倍。

天璽銀主盤9600萬易手

另市場消息指，九龍站天璽天鑽璽高層A室銀主單位，實用面積1443方呎，最新以約9600萬元售出，實呎66,528元，資料顯示，同層B、C室，實用面積分別676及1356方呎，早前以3300萬及8000萬元易手，3伙同由一名內地業主於2015年以1.8億元購入，其後8度按揭，最終淪為銀主盤，現全數沽出總作價2.09億元，較購入價高出2900萬元或16%。