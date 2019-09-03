上月整體物業買賣登記5157宗 半年新低

較今年5月逾萬宗高位大跌一半

事實上，8月整體買賣登記宗數，較今年5月錄逾1.03萬宗的高位大挫五成。一手私宅方面，8月錄1219宗、涉127.6億元，較7月1780宗、涉171.7億元，按月分別跌31.5%及25.7%；相關登記金額為去年12月錄113.3億元後的8個月新低，而8月最高買賣登記新盤是鷹君（0041）大埔白石角朗濤，錄354宗、涉31.8億元。

料下月二手僅2000宗 今年新低

至於大型二手屋苑方面，8月以天水圍嘉湖山莊錄48宗登記佔最多，至於沙田第一城則佔21宗、太古城佔15宗、美孚新邨佔14宗。另美聯資料顯示，8月二手買賣登記錄2953宗（具體反映7月市况），較7月錄3169宗按月跌6.8%，為半年新低，估計9月二手買賣登記將跌至2000宗（具體反映8月市况），有機會成今年新低。