暴力衝擊 東涌呎價險守萬元 踏入9月東涌青衣共錄6宗成交

明報記者 張允亭

地產代理指，受暴力衝擊影響，東涌及青衣兩區周日睇樓量均大跌五成。中原地產高級分行經理陳偉業表示，近期有不少業主主動減價，減幅吸引，刺激二手交投回升。甫踏入9月，映灣園亦火速錄得兩宗成交。

陳續稱，映灣園5座高層B室，實用面積735方呎，屬3房套房間隔，享機場海景，叫價830萬元，新近減價30萬元，於剛過去的周日以800萬元沽出，實呎10,884元，成交價較市價低近一成。原業主2010年7月以365萬元買入單位，持貨約9年，帳面獲利435萬元或1.2倍。

東涌部分代理行周日提早關門

除機場及東涌外，青衣亦是周日「主戰場」之一，但區內近兩日亦錄得4宗成交。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添稱，4宗成交分別位於海欣花園、盈翠半島、偉景花園及長安邨，均屬市價成交。其中，盈翠半島8座中層B室，實用面積520方呎，以900萬元成交，實呎17,308元。原業主於2011年以420萬元購入，持貨8年，帳面獲利480萬元或1.1倍。

另外，中原區域營業經理陳輝麟表示，同區海欣花園6座低層D室，實用面積471方呎，兩房間隔，享海景，以730萬元成交，實呎15499元。買家為用家，原業主2009年3月以約215萬元買入，帳面獲利約515萬元或2.4倍。

黃埔3房4月來首跌穿千萬

事實上，二手做價有下調迹象。十大屋苑之一的紅磡黃埔花園，亦有3房戶跌穿千萬元成交。市場消息稱，黃埔花園11期13座中層G室，實用面積639方呎，3房間隔，原業主最初以1280萬元放盤，期後累減290萬元或23%，並以990萬元沽出，實呎15,493元，成交價為同類單位自今年4月以來，再錄得跌穿千萬元成交。原業主2015年850萬元購入，持貨4年，帳面獲利140萬元或16%。

元朗翠峰千呎戶720萬沽 逾一年新低

另市場消息稱，元朗翠峰最新錄得一宗單號座數1樓單位成交，實用面積996方呎，屬3房連儲物室間隔，原業主叫價750萬元放售，期後減價30萬元或4%，並以720萬元沽出，實呎7229元，成交價為屋苑自去年6月以來新低。原業主於2012年8月以586萬元購入單位，持貨7年，帳面獲利134萬元或23%。