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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：香港人要小心「被邊緣化」

【明報專訊】大約在10多年前，內地各大城市包括上海、廣州、深圳紛紛起飛，香港則裹足不前，很多人擔心香港會被邊緣化，當時我話不用擔心，如果香港會被邊緣化，國家就不會動用九牛二虎之力，甚至冒着開戰的危機收回香港，有人信有人不信。

不信的人趁金融海嘯時將自住單位賣走，本來他們打算在樓價急跌後購回，但很可惜，這個願望未能實現，而現實就是要愈住愈遠，本來住港島，變成住元朗屯門，在香港還未被邊緣化下，他們自己反而不知不覺「被邊緣化」了。

賣了未必可買回 或愈住愈遠

近日由示威活動引致的暴力衝突不斷發生，在831當日，距離臨界點只是一線之隔，有老友見到這個情况，立刻打算移民，就算以老友學歷經驗，再加上有一定財富，要移民亦不是一蹴而就，各國政府見到香港現時環境，立刻反轉豬肚，表示要收緊對香港的移民政策，市場更有傳馬來西亞不接受曾經參與「反送中」人士申請移居，老友知道移民是要等上一段時間，他擔心日後樓價會因為暴力示威而大幅下跌，所以他打算先賣樓，移民的事可以慢慢搞。

我知道之後不敢說什麼，老友擔心的事真的有機會發生，但亦有機會樓價不會大跌，因為有很多內地人現在伺機買入那些打算移民人士的單位，尤其是那些住上超過7年，不用付30%印花稅的內地人。

打算移民 第一步賣樓

所以，一般的中型以上單位亦不會太難出售，售價當然要有一定幅度的調整，結果令到現在打算移民而賣樓的業主可能會經歷另一次被邊緣化，如果他們不能移民，就會發覺以相若價錢很難買回昔日已售出單位，至於能夠移民的香港人，其實也是被邊緣化。不過，他們自得其樂便可以，不用理會他人的閒言閒語。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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