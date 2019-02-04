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周顯 投資二三事

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周顯：中國星一姐 內地知名KOL

【明報專訊】話說近日的政治紛爭之中，中國星（0326）老闆娘向太站得極前，多番公開撐警，又出錢又出力，勇猛非常，正如我同友人笑說，如果建制派有多幾個好似她咁勇的人，聲勢就大不同了，現在的建制派，實在太多縮頭龜！

幾日前，同某位向太的好朋友吹水（其實我同她好多隻牌腳都好熟），她說：「乜你唔知咩？𠵱家向太是內地有名的KOL，有千幾萬個粉絲，她愈是激進，愈能吸引fans呢！」

我哈哈大笑：「原來向太都要呃like呢！」

於是我上網去找Tiffany‧陳嵐的新聞，原來她還出演綜藝電視節目《我家小兩口》，我又想起她在幾年前向周星馳、張柏芝開火，想來都對其微博粉絲數目大有幫助。

然後我又找到由范冰冰主演的《武媚娘傳奇》因為服裝太過性感暴露，被廣電局「截肢」，原來向太居然在微博轉發了「十年後中國電視劇」的圖片（是個蒙面的中東女人），還加了一句：「千萬別，十年後的中國電視劇變成這樣子，像中東女人了。」如果以中國內地的標準來看，她都算是敢言的了。

本文的主旨是：原來現時上市公司中國星的一姐，居然是其主席陳嵐！第二個重點，是一年前有人同我講，這股票將會持續派高息，會贏到開巷，我半信半疑沒有買，但建議了幾個朋友買入，他們贏到笑，好感激我，我就好好好後悔！

[周顯 投資二三事]

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