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經濟
2019年9月3日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
恒生推4個月定存享2.4厘 拆息高企 港銀撲水渡年結
粵劇主題百元新鈔今可兌換
現樓按揭市佔 中銀連續兩月居首
摩通指樓價最壞跌三成 降地產股評級
大股東提私有化 華能新能源急升22％
澳門9月賭收 料錄中低單位數升幅
「IT界名女人」馬雪征上周六病逝 聯想創業功臣之一 在港多公職
彭博：招商局洽入股法企港口資產
香港中旅中期多賺11% 稱酒店仍賺錢
兗煤績佳豪派息 股價急升18%
葉氏化工：控制成本調整客戶結構初見成效
星美停牌「一周年」 欠工資等近2億人幣
永泰生物未有盈利申港上市
恒大債務急升至8869億 冠絕內地非金融企 彭博：4134億10個月到期
中海油董事長首席執行官雙雙離任
阿根廷宣布外匯管制 出口商限5天班資回國 每人每月限換1萬美元
英PMI 7年最差 英鎊跌近1%
737 MAX禁飛期 美航聯航延至12月
陳茂峰：《緊急法》禍港害中要不得
張兆聰：憧憬中央大力放水 小注中資券商
金曹：兩座大山壓住港股 本月難重上27000點
技術取勝：中聯重科5.5元阻力不輕
李寧委日籍華人任聯席CEO
入商場要身分證登記 K11：告示指商場關門後
劉思明：新能源股受捧 設備股看俏
周顯：中國星一姐 內地知名KOL
湯文亮：香港人要小心「被邊緣化」
暴力衝擊 東涌呎價險守萬元 踏入9月東涌青衣共錄6宗成交
上月整體物業買賣登記5157宗 半年新低
公二居二上月55宗 連跌5月
匯璽III入直路 最快本周開價
公司客12萬租海璇4房 創屋苑新高
石鑑輝家族6200萬購歌賦街舖位
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技術取勝：中聯重科5.5元阻力不輕
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【明報專訊】兗煤中線升勢未完（圖）
玖紙短線支持位於6元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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恒生推4個月定存享2.4厘 拆息高企 港銀撲水渡年結
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