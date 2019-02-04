金曹：兩座大山壓住港股 本月難重上27000點

不過，9月能否又反彈超過1400點以上到27,000點水平呢？暫時看機會不大。港股被兩座大山壓住，9月要解決中美貿易摩擦及香港的反修例群眾運動，看來非常困難。超賣或會反彈，但由於引伸波幅明顯偏高於長線平均18，現時大概在24附近，表示期權莊家不願平價沽出期權，或者較多投資者買PUT當作買股市大跌的保險。套用期權公式，引伸波幅24大概表示68%機率在一個月內見到約7%的波幅，以25,600點計算，9月下方見到23,800點仍算是合理的距離，不過目前活躍PUT部署在24,000至25,000點之間，9月不似會大跌到24,000點樓下結算。如以近10年的歷史數據，9月升跌參半，如上升也只是約1000點，即9月期指結算要高於26,600點是比較困難，活躍期權CALL是是分佈在26,000至26,600點，表示期權大戶覺得有機會可見26,000點，但9月結算在26,600點之上比較困難，預計接近十一國慶會有維穩力量，所以9月初可能比較波動，但樂觀評估，9月結算估計可能不會大過偏離有較活躍的24,800點。

可Long Call或跨價看好期權

9月16日，港交所推每周期權（Weekly Option），每周一開始交易，投資者可以選擇本周五到期或下周到期的合約，如周五是假期，就會提前到之前一個交易日作到期日，如周五是每月期權的最後交易，該周的每周期權會取消。

每周期權暫時只是以現金結算，提供標準的50元恒指期權和國指期權合約。短期的期權由於比長期的廉宜，如有突發事件，或遇上權重股業績報告，可以較廉宜的Long Call或跨價看好期權，博一個短線的升幅（當然也可用PUT看淡）。另一個好處是在窄幅市况賺取時間值。持有現貨可考慮備兌認購（Covered Call），如有期指淡倉，也可使月Short Put更快的賺取時間值。

參看表，可見價外期權的時間值損耗非常快，一個1000點價外的每月期權，其中55%是在最後兩周損耗的，而83%時間值在最後一周損耗。當兩周已經跌超過2000點，而莊家又不拉高引伸波幅及累積PUT，那可能是找機會做1000點以上短期每周期權價外的Short Put或熊跨（Credit Put Spread）的機會。恒指每周波幅600至800點，料每周期權無論是做Short或做Long都會受到投資者歡迎。

[金曹 期權制勝]