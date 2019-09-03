陳茂峰：《緊急法》禍港害中要不得

不過陳氏的校園欺凌警告，只是特區政府荒謬事件的小菜一碟。特區政府強推《逃犯條例》修訂惹眾怒，犯了錯誤而沒有人負責，所謂責任制其實是不負責任制，變形走樣；全盤否定民間訴求，卻要求坐下來對話；政府管治失效，但各人依然尸位素餐；社會紛亂，則放任警方濫權「止暴制亂」；凡此種種，都是更大的荒謬。

特區政府沒有最荒謬 只有更荒謬

今天特區政府沒有最荒謬，只有更荒謬。止暴制亂未見成效，不知哪個蠶蟲師爺獻計，竟然建議特區政府實行殖民時代老黃曆的《緊急法》。此法一出，不但香港玩完，中國發展也要倒退幾十年，習近平主席講的中國夢，不可能實現。強國云乎哉，不用想。

新中國70年，香港一直承擔兩大歷史任務：一國兩制的對台統一示範、資金/物流出入的窗口。去年台灣九合一大選，國民黨大勝，眼看明年總統選舉是囊中物。誰知道香港的《逃犯條例》修訂，給民進黨翻盤機會。林鄭領導班子的固執，徹底打破台灣人民對一國兩制的信心，為中國統一大業添煩添亂。中國人民幣仍然不是國際主要流通貨幣，反而港元是國際接受的貨幣。中國內地發展前期，香港發揮「引進來」的角色。今天中國崛起，有能力「走出去」，依然要經過香港匯出資金及集資。沒有香港，一帶一路將寸步難行。香港一亂，外資必然捨香港而去。

修例給特朗普機會打香港牌壓中國

中國崛起，歐美國家有戒心。中美現在的貿易戰，深層矛盾是未來世界一哥之爭。中國步步為營，不容有失，事關千秋大業。歷史上兩強相爭，原霸主佔有先天優勢。美國有能力後來居上擠掉大英帝國、繼而阻止蘇聯稱霸，絕對不會輕易讓中國坐大，這是政治的現實。特區政府修訂《逃犯條例》，讓美國有藉口進逼中國。這個政治失誤，現在仍未糾正。如果特區政府再來個《緊急法》，歐美國家會認為一國兩制壽終正寢，香港失去西方世界認同的普世價值，特別是自由、人權、法治，特朗普不打香港牌壓中國才怪。美國取消香港特殊貿易地位、港元失去國際認受，便是大概率的事件。香港變質，不但香港沒前途，中國夢也將破碎。提出以《緊急法》止暴制亂的人，缺乏宏觀政治視野，不懂區分主要矛盾和次要矛盾，更不懂敵我矛盾和人民內部矛盾之別，禍港害中。人貴自知，拜託引退吧，免遺臭萬年。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]