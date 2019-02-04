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737 MAX禁飛期 美航聯航延至12月

【明報專訊】波音737 MAX客機自今年3月起被美國當局禁飛，美國兩大航空公司美國航空（American Airlines），以及聯合航空（United Airlines）近日分別先後宣布，決定再度延長737 MAX禁飛期至12月。據《華爾街日報》引述政府及機師工會相關人士稱，波音公司與多國的航空安全監管機構之間缺乏共識，促使波音737 MAX的復飛計劃受影響，很大機會未能趕在聖誕的客運高峰期前復飛。

波音曾在上月舉行簡報會闡述提高客機安全性的計劃，但仍未能釋除美國、歐洲以及巴西等地的航空監管機構的疑慮。 他們認為，波音未能確實回應737 MAX客機的操作問題，要求波音公司重新遞交客機軟體更新的簡報文件，需待美國聯邦航空管理局（FAA）審查後，才能進行後續的飛行測試。歐洲的監管機構早前曾暗示需要更多時間，才能完成對737 MAX客機的評估。報道又引述一些歐洲航空業官員表示，相信 737 MAX最快要到明年1月才能復飛。

聯航11月需取消2800航班

根據美國航空官方公布，因應延長737 MAX的禁飛期，每天將會取消約140個航班。美國航空曾在7月中宣布，第四次延長客機的停飛時間至11月2日。聯合航空則表示，是次再度延長禁飛期導致11月將有約2800次航班取消，12月份則會取消約1700次航班。

（綜合報道）

[國際金融]

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