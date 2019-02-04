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英PMI 7年最差 英鎊跌近1%

【明報專訊】美股昨晚假期休市，歐洲股市受資源股帶動普遍上升，印尼禁止出口鎳礦產令鎳價格上升，利好礦業股。英鎊繼續下挫，英國昨天公布8月製造業採購經理指數（PMI）由7月的48大跌至47.4，遠較市場為差，亦是7年內最大幅度萎縮，英鎊兌美元一度跌0.7%，至1.2074美元的兩周新低。

另外，當地傳媒報道首相約翰遜於昨天會與內閣開緊急會議，又有消息指他會與保守黨其他成員見面，估計他會告知他們假若反對黨本周試圖通過阻止無協議脫歐的法案，他將會正式要求國會投票提前大選。分析員指這將增加英國不明朗因素，令英鎊面對沽壓。

據彭博社統計，石油出口國組織上月的產量回升，這是今年初油組新一輪減產以來首次。彭博社從各國官員、付運數據分析所得，沙特阿拉伯及尼日利亞8月帶頭增產，油組各國合共增加每天20萬桶，至2999萬桶。雖然沙特上月增產5萬桶至每天983萬桶，但其產量仍低於減產協議下的產量。

油組年初以來首增產

油組以外最大產油國俄羅斯8月每天亦生產1129.4萬桶，較與油組達成的減產協議的上限高出10.4萬桶。紐約期油昨晚跌近1%，報每桶54.65美元，跌0.45美元。

印度昨天公布8月PMI亦由7月的52.5跌至51.4，是去年5月以來的低位。其中原材料及半製成品的開支下跌。剛過去的周日印度兩大汽車生產商Maruti Suzuki及Tata分別公布8月當地銷量按年大減36%及49%。

（綜合報道）

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