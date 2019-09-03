阿根廷宣布外匯管制 出口商限5天班資回國 每人每月限換1萬美元

阿根廷總統初選結果，引起連環效應，投資者先行「用腳投票」。初選的結果反映馬克里支持度遠遠落後於反對派的代表Alberto Fernández，他一向反對接受國際貨幣基金組織（IMF）的支援。初選之後，原先留在該國的資金陸續外流，連同上周五單日流失了20億美元外匯儲備計，周四、五合共流失多達30億美元（約234億港元）。

上周兩日流失234億外匯儲備

該國的外匯儲備自今年4月歷史高位653.45億美元，到7月時已降至612.25億美元。自8月9日以來，外匯儲備更降了122億美元。隨着資金持續流失，該國的淨外匯儲備跌至低於150億美元水平，該國政府已經於上周三決定延遲償還80億美元短期債務，同日要求持有500億美元長期債務持有人，自願接受在毋須削本息下延長到期日。阿根廷貨幣披索則在上個月貶值25%，昨天稍反彈，最新報每美元兌57.6875。

阿根廷披索上月貶值25%

現時阿根廷的長、短債高達1010億美元，當中自去年中及9月，共已向IMF取得440億美元紓困撥款，尚餘130億美元尚未動用。不過，據彭博社報道指出，阿根廷有意與IMF就償還有關440億美元欠款方面作重新談判。報道引述IMF表示，會繼續在具挑戰的時刻支持阿根廷。

IMF：繼續支持阿根廷

根據阿根廷的外匯管制計劃，央行要求出口商在獲付款最短5日內班資回朝；國民及非國民每月只能分別購買1萬及1000美元，及轉帳前述金額至海外第三方；所有公司不能購買美元作存款，並且在派息到外國去前，須取得批准。但是對遊客則不設限制。

當地央行進一步稱，已要求當地銀行盡可能收回更多貸款以增加流動性，並且將營業結束時間由平日的下午3時，延長至下午5時，及在商業銀行有需要時，向該等銀行提供貸款支持。馬克里的副總統拍檔皮切託則稱，若然他們贏得大選，將會撤銷外管，並謂總統已經採取所需措施，防止披索進一步貶值。

（綜合報道）

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