中海油董事長首席執行官雙雙離任

楊華轉任中化集團董事

楊華在1982年8月加入中海油，進入中海石油研究中心工作；後於2010年任中國海洋石油總公司副總經理、黨組成員；1年後升任中國海洋石油總公司董事及總經理。楊華任內曾經有份主導國企最大金額的海外併購交易，2012年中海油以151億美元（約1184億港元）對價，以及承擔43億美元（約337億港元）債務收購總部位於加拿大油氣生產商尼克森（Nexen）。

另一離任的首席執行官袁光宇則稱因到了退休年齡而離任，現年60歲，於1982年加入中海油，後於2006年擔任中海油總經理助理；在2016年6月至2017年4月任中海油總裁；並於2017年4月升任中海油首席執行官、副總經理及黨組成員。

與楊華同年入職 袁光宇退休

中海油集團旗下目前有包括中海油（0883）、中海化學（3983）、中海油服（2883）海油工程、海油發展等五家上市公司。中海油昨日收報11.56元，跌1.2%。