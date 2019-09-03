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恒大債務急升至8869億 冠絕內地非金融企 彭博：4134億10個月到期

【明報專訊】剛於上周公布業績的內地發展商中國恒大（3333），其規模龐大的債務再度成為市場焦點。彭博社統計數據指出，截至今年6月底止上半年度，恒大負債金額再度增加至1137億美元（約8868.6億港元），穩踞內地非金融企業負債金額之冠。彭博社表示，恒大約有530億美元（約4134億港元）將於10個月內到期，憂慮在內地收緊融資下或難再融資；但亦有分析員認為，目前內地主要收緊新債發行，估計現有債務再融資未必受影響。

明報記者

彭博社統計數據，計及所有短期及長期債務，恒大現有債務規模達1137億美元，除有530億美元將於未來10個月到期外，約75%債務將在未來兩年到期。撇除金融類企業，目前負債金額排名前十的內地企業中，發展商尚有中國海外（0688）母公司中國建築、碧桂園（2007）及融創（1918）等。

「住房不炒」政策連累 銷售挫融資難

彭博社指出，恒大上半年債務急增，主要因為在國家主席習近平表明「住房不炒」後，內地大力壓制房地產行業，令恒大銷售下滑，並收緊發展商融資渠道。彭博社又指出，恒大自去年開始大力瘋狂燒錢發展電動車業務，就是希望在房地產以外另闢生財之道。然而，政府又在今年6月起大砍電動汽車補貼，加上恒大投資的電動車業務，資金回籠速度難如預期，進一步加重公司財務負擔。

轉燒錢拓電動車 撞正政府削補貼

報道引述新加坡Lucror Analytics信貸分析師周傳一，稱恒大目前面臨兩年來最大的流動性壓力，向銀行貸款愈來愈困難，但該公司又要償還龐大債務，壓力非常大，Lucror預期，一旦信貸評級機構關注情况，或會調降恒大信評。

不過，有不願具名基金經理表示，雖然內地收緊發展商融資，打壓高價投地、炒房現象，但依然容許發展商現有債務再融資，加上以恒大在內地的規模，相信仍可以在期限前完成再融資。

基金經理：恒大規模大 料融資成功

根據彭博社數據，恒大目前在離岸美元債券市場所發行的債券，票面利率已是內房股中最高。今年中國地產開發商發行的68隻美元計價債券中，平均票面利率為7.9厘，其中恒大今年4月發行7億美元5年期債券時，票面利率卻高達10.5厘。

相關字詞﹕電動車 融資 債務 恒大

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