永泰生物未有盈利申港上市

永泰生物現時主力開發一款名為EAL的細胞免疫治療產品，此前於研發過程中已證明新藥對預防腫瘤復發以及延長患者生命有作用。內地細胞免疫治療行業至2016年才有監管，永泰生物EAL產品則首批獲得藥監局審理，現時正處於II期臨牀試驗階段，在位於北京、天津等地11間醫療機構進行試驗。

研發細胞免疫治療 去年蝕3489萬人幣

公司去年研發開支為3120萬元，今年上半年則錄得2340萬元。初步招股文件顯示，隨着在研產品進入臨牀試驗，預期研發開支將於未來大幅增加。

公司現時收入微薄，文件顯示，現時永泰生物並無產生任何產品銷售之收益，即其主要研發的EAL仍處於「燒錢」階段。而現時除各類利息收入外，現時永泰僅靠政府補助以及細胞凍存業務產生收入，但其已經於2017年底停止細胞凍存業務，專注研發新藥。雖然新藥何時盈利仍是未知之數，不過資料顯示，今年公司已在上海及廣州成立分部，開始部署EAL商業化。