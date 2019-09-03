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葉氏化工：控制成本調整客戶結構初見成效

【明報專訊】受累原材料價格大幅下跌影響，葉氏化工（0408）上半年銷售額按年跌19.7%，但在調整客戶結構，以及採取成本控制策略之下，整體銷量僅微跌4%，毛利率更升1個百分點至14%，並增派中期息16.7%至0.07元。集團副行政總裁葉鈞指出，集團去年開始控制成本及調整客戶結構，目前已有初步成效。

上半年銷售跌 毛利率反升1個百分點

葉鈞指出，自去年開始已着手改善客戶結構，寧願放棄數期長、質素低的客戶，將資源投向發掘高價值高質素客戶；同時亦在控制成本方面取得成果，例如油墨業務三間廠房重組為兩間，整合後節省了費用及人手；以及生產工序改良提升等等，令到上半年雖面對原材料價格降，銷售額下降，但純利仍可增長。

事實上，葉氏化工四大業務中，雖然溶劑業務因原料價格下跌而要降價，令純利減少，但其他三大業務在降成本及調高銷售質量之下，塗料及潤滑油業務扭虧為盈，油墨業務純利則大增4倍。

借貸比率降至47.6%

此外，葉氏化工上半年借貸比率按年降18.6個百分點至47.6%，財務總裁何世豪表示，在現時大環境下，公司覺得60%以上的借貸比率較高，考慮到長遠發展而主動減少負債。

葉鈞補充，公司沒有明確借貸比率要降到什麼水平才叫達標，因不想被目標綁死，如果未來有值得投資的新業務或收購，借貸比率回升也不為奇。

葉鈞又表示，在降成本、降負債及調高銷售質量之下，公司的業務更健康，之後也會朝健康化的方向發展，加上最近原材料價格有低位回升趨勢，加上溶劑業務一向在下半年銷售較好，有信心下半年公司表現會更佳。

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