經濟
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兗煤績佳豪派息 股價急升18%

【明報專訊】受惠於精煤產品銷售帶動，上半年整體煤銷量按年微跌0.4%的兗煤（1171）仍多賺25%至58.1億元（人民幣．下同），公司更首次派中期特別息1元。績佳加上豪派息，刺激兗煤昨日股價走高，收報8.06元，升18.7%，創4個月高位。

總經理吳向前：對下半年煤價有信心

兗煤總經理吳向前昨日在業績會上表示，上半年煤銷量按年跌0.4%，主要由於部分煤礦受安全環保政策影響，使生產受到限制，但因公司銷售更多價格較高的精煤產品，令期內整體銷售收入按年上升3.2%。

吳向前又指出，上半年煤炭價格處於中高位水平，當中第二季的煤炭價格波動較大，5月及6月升幅較多，惟至7月及8月又出現震盪調整，但他對下半年的煤炭價格有信心，主要由於冬天供暖的效應，加上南亞及東北亞國際市場的需求增加，預料煤炭價格將震盪上行，雖然難以估計具體煤炭價格，但料應可突破每噸600元水平。他補充，由於公司的煤炭主要銷售到亞洲地區，故不太受中美貿易摩擦影響。

全年派息比率料維持35%

對於豪派特別息，財務總監趙青春表示，這是因應公司實際情况及未來發展去考慮，而過去公司的全年派息比率一直維持不低於35%，料今年全年亦會按此派息政策回饋股東。

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