經濟
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香港中旅中期多賺11% 稱酒店仍賺錢

【明報專訊】旅遊兼地產股香港中旅（0308）公布中期業績，上半年股東應佔溢利錄得4.19億元，按年升近11%，收入錄得22.2億元，按年增近7%。期內旅遊景區及相關業務錄得2.16億元利潤，按年升45%，酒店業務盈利按年升10%至789萬元，客運業務盈利下滑94%至419萬元。

此外旗下旅行社業務半年盈利9500萬元，但公司已於今年8月將該部分業務出售。集團派中期息每股3仙，與去年相同。香港中旅昨收報1.23元，升2.5%。

料全港酒店業收入跌三成

近月香港反修例示威升級，多處爆發警民衝突，內地來港訪客大幅減少亦影響本港酒店入住率大幅下滑。

香港中旅董事局主席兼執董傅卓洋表示，近期香港局勢影響酒店業務，預計全港酒店行業收入都下跌約三成，惟他未有透露公司旗下維景酒店收入情况，只是指公司「與大趨勢相同」。他又表示，希望香港的不安定局勢僅是階段性，同時希望港府可以有效干預改變局勢。

旗下酒店沒考慮放無薪假

網上訂房資料顯示，中旅旗下的旺角維景酒店雙牀房一晚現需約350元，遠低於過千元的歷史高價。

旗下另一間銅鑼灣維景酒店標準客房一晚報價約580元，較往年亦處於價格低位。雖然酒店房價有所下跌，但香港中旅副總經理陶曉斌表示，雖然公司酒店業務營運額大幅下降，但酒店依然盈利，並且好過同行，因此雖然有同業要求員工放無薪假，但公司絕無考慮過採取類似措施。

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