彭博：招商局洽入股法企港口資產

兩公司對報道均不予置評

招商局港口及達飛輪船均對相關報道不予置評。不過兩家公司過去早就做過交易，2013年，招商局港口曾以約4億歐元（折合約34.62億港元）收購達飛輪船旗下Terminal Link子公司49%的股份。

該公司業務在美國、法國、希臘、摩洛哥和韓國等國家運營約13個集裝箱碼頭。

2013年曾入股同一集團碼頭

達飛輪船另外還擁有CMA Terminals，後者在全球擁有32個正在營運或正在建設中的碼頭；有分析指出，達飛輪船以17億美元（折合約132.6億港元）收購瑞士Ceva Logistics AG後，任何資產剝離交易都將有助其削減債務。

據招商局港口中期年報，Terminal Link今年上半年吞吐量683.6萬標準箱（TEU），按年升1.7%。

而上星期公司董事總經理白景濤於業績會上曾表示，未來要加強與船公司的合作，以降低物流成本，提高物流效率，更精準為客戶服務，合作模式不排除參股的可能。