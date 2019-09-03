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「IT界名女人」馬雪征上周六病逝 聯想創業功臣之一 在港多公職

【明報專訊】內地第一代科網界名人、聯想集團（0992）老臣子馬雪征上周六（8月31日）突然病逝，享年66歲。其任獨立非執董的港交所（0388）和聯想集團昨日亦已出通告確認死訊，聯想集團董事長楊元慶更在網上發文哀悼。馬雪征是聯想第一代創業功臣，與創始人柳傳志並肩作戰17年，收購IBM一役正是由她主導，也為她贏得了「IT界名女人」稱號。

明報記者 陳子凌

有消息人士指出，獲馬雪征家人昨日上午告知相關的上市公司，馬雪征過去數星期與病魔搏鬥，終於在上周六病逝。內媒《財新》引述一位知情人士稱，馬雪征在兩個月前驗出患上胰臟癌，早前已完成手術並開始化療，但近日突然出現腸胃道出血，病情急速轉差。

7月始獲委太古A獨立非常務董事

馬雪征生前任多家上市公司董事，包括今年4月被港交所委任為獨立非執董；今年7月太古A（0019）亦委任她為獨立非常務董事。早在2013年，她已是聯想集團獨立非執董，此外也是荷蘭聯合利華及英國聯合利華的非執董，施耐德電氣擔任獨董。

首都師範文學士 曾任鄧小平翻譯

馬雪征是商界及投資界名人，但她卻是首都師範大學文學士畢業，更曾任中國已故領導人鄧小平的翻譯。憑她在中科院擔任10幾年翻譯的工作經驗，其一口流利英語獲聯想集團創辦人柳傳志賞識，於1990年加入聯想集團，先後任總經理助理、副總經理、財務總監等職，至2007年馬雪征辭任首席財務官一職，結束在聯想的17年歲月，至2013年，獲聯想委任為獨立非執董至今。

主導聯想收購IBM工作

柳傳志曾開玩笑說「我是給馬雪征打工的」，事實上馬雪征是聯想的創業大功臣，其最為人樂道，是在2004年主導聯想收購IBM的工作，這是當年中資在海外的罕有大型收購，馬雪征亦因此聲名大噪，並連續3年榮登《財富》全球50名最有權力商業女性之一。聯想集團董事長楊元慶昨日網上悼文也直言「在聯想歷史上，馬雪征的名字早已銘刻其中」。

由於長年協助聯想國際化，馬雪征大多數時間都在香港，因此也曾在港出任不少公職，包括2002年至2006年出任資訊基建委員會成員、應科院董事；2009年出任港交所上市委員會成員；2013年任證監會非執董。

馬雪征2007年離開聯想後轉戰私募基金，先任職TPG中國區董事總經理兼合伙人，2011年前國家主席江澤民之孫江志成創辦博裕資本，馬雪征加入並任創始合伙人，曾投資阿里巴巴、網易雲音樂等項目。

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