摩通指樓價最壞跌三成 降地產股評級

恒指夜期昨晚續跌，截至11時報25,472點，低水155點。

恒指昨跌98點 夜期低水續跌

摩通指出，本港經濟充斥不明朗因素，加上中美貿易局勢持續緊張，雖然近期地產股已從高位回落19%，但大部分地產股股價尚未完全反映負面因素。該行以本港最熊情况作為壓測基礎，假設樓價下跌30％，整體零售額下降30％，寫字樓租金跌40％，基於以上情景，本地地產股仍有下跌空間，把信置（0083）、希慎興業（0014）、太古地產（1972）及九倉置業（1997）的評級一律下調至「減持」，嘉里建設（0683）及會德豐（0020）則下調至「中性」（見表）。

信置跌3.4％ 港鐵跌3.1％

昨日地產股全線下跌，信置跌3.4％，是表現最差的恒指成分股。新地（0016）、希慎、九倉置業、領展（0823）均跌逾2％。金融股方面，友邦（1299）跌1.4％，恒生（0011）跌1.7％，中銀香港（2388）跌2％。

公用股繼續被拋售，中電（0002）及煤氣（0003）分別跌2.1％及1.6％，港鐵（0066）受示威活動影響，全日跌3.1％至44元，跌穿250天線（見圖）。

交銀：港股料整固後續跌

交銀香港高級經濟及策略師梁志麟認為，近幾個交易日即使外圍及內地股市做好，港股仍然疲軟，市底偏弱，他擔心本地股的跌幅只是剛開始，在樓價下跌的預期下，港股在整固後仍會逐步下跌。

昨日恒指最多曾跌222點，收市報25,626點，跌98點。國指跑贏，收報10,103點，升20點。主板成交降至678億元。上證綜指則升1.3％至2924點。