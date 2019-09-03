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恒生推4個月定存享2.4厘 拆息高企 港銀撲水渡年結

【明報專訊】踏入月初，港元拆息仍然高企，多家銀行都推出高息定存，現時港元定期存款年利率普遍在2厘以上。恒生銀行（0011）昨日把定存年息加至2.4厘，暫時為大行中最高，部分中小型銀行的定存年息更高見2.7厘，集中鎖定資金至年底。業內人士指出，港匯走勢穩定，反映沒有走資，但為了積穀防饑，銀行搶存款的壓力大。

明報記者 廖毅然

恒生銀行昨日稱，自即日起至本月底，經恒生個人e-Banking、恒生個人流動理財服務應用程式、恒生電話理財熱線或到分行以「合資格新資金結餘」，設立4個月港元定期存款，存款額10萬元或以上，年利率2.4厘。若以10萬元存款為例，敍做4個月定存，可獲利息800元。

10萬定存4個月 利息800元

這是四大行之中，定存利息最高的一家，早前積極搶存款的匯豐及中銀香港（2388），暫時最高年利率為2.1厘。渣打銀行則針對活期存款市場出招，昨日把港元「高息馬拉松活期存款」戶口的優惠延至年底，起存額為10萬元。該行採息率遞增的方法，分3階段，由即日起至10月31日的活期存款年息為1.6厘，11月1日至12月1日則為2厘，12月2日至12月31日則為3厘。

大新上調存息 最高2.7厘

中小型銀行同樣積極，並集中爭奪大額存款，大新銀行（2356）昨日起全線加息，最高加至2.7厘，起存額100萬元，存期為6至12個月，而3至6個月亦有2.6厘。如果起存額較低，只2萬至10萬元，年息亦有最高2.5厘。

工銀亞洲則推出2.6厘年息的188天港元定存，但存款額要500萬元或以上，且只適用於新客戶。創興銀行（1111）把港元定存年息最高加至2.5厘，適用於100萬元或以上的新資金，存期為6個月。總括而言，港銀3個月起的定存大致在兩厘以上，雖有個別定存年息高達4至5厘，但只屬於1個月或以內的短期存款。

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，雖然今年貸款增長較慢，但仍高於存款增長，香港銀行整體的港元貸存比率高達近九成（見圖），因此有搶存款的壓力，尤其是市佔率較低的中小銀行。

拆息持續高企 港銀積穀防走資

拆息高企亦是銀行加定存息的主要原因，昨日隔夜拆息飈47基點至1.78厘，1個月拆息升至1.98厘，3個月及6個月拆息高企在2.3厘以上。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，港匯走勢穩定，且與7.85仍有距離，反映沒有實際走資，但銀行對潛在的走資壓力有憂慮，所以預先囤積資金，造成拆息高企。

相關字詞﹕走資 港匯 渣打銀行 恒生銀行 定存 拆息

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