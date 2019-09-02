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「忙財族」退休準備較差

【明報專訊】退休相信是不少父母待子女長大後才開始考慮的事情，但可能發覺已近退休年齡，準備不足。安聯進行退休信心調查，結果顯示港人理想退休年齡升至61.8歲，理想及預期退休資金相差234.7萬元，是自2014年以來最大差距。隨着本港生活成本上升及通脹影響，受訪者普遍認為需要550萬元才能達到理想的退休生活水平。然而，他們預料實際上只能儲蓄315.3萬元。

明報記者 龍彩霞

安聯投資香港機構業務總監曹偉邦表示，調查發現，這差距不斷擴大，顯示未退休人士普遍對退休缺乏信心，僅23%受訪者表示有信心實踐理想退休生活（2018年為30%）。近半數受訪者認為退休後的生活可能遜於現狀。按年齡分佈，35至49歲人士（中年人士）的理想及預期退休資金差距最大，達到280萬元，退休信心水平僅20%，是所有年齡組別中最低。這班「忙財族」在管理退休投資組合方面相對不積極，甚至還未有任何退休投資計劃。

傾向多元化投資組合 分散風險

本港經濟前景不明朗和中美貿易戰帶來的不確定性都是受訪者的兩大最常見關注點，促使部分未退休人士調整其強積金或公積金組合。在波動的市場環境下，調查亦反映「理財族」對退休的信心水平相對較高。曹偉邦表示：「中美貿易局勢緊張令環球經濟前景不明朗，僱員傾向多元化的投資組合，分散投資在不同的地區及行業。我們希望僱員會考慮投資於新的資產類別產品及加強風險管理，令投資組合進一步多元化，長遠而言，冀能獲得更高回報。」

調查把受訪者分為「理財族」及「忙財族」，「理財族」的每月額外儲蓄或投資平均金額達到6925元，金額遠高於「忙財族」的5299元和缺乏退休信心人士的3916元。整體而言，超過七成的受訪者願意每月額外為退休生活儲蓄，去年僅四成受訪者表示會為退休作額外儲備。雖然受訪者對退休投資及儲蓄的意識提升，但平均每月額外退休儲蓄金額卻由5854元微跌至5270元。為了鼓勵大衆及早計劃退休，積金局早前推出強積金可扣稅自願供款計劃，調查亦有問及會否參與自願供款，接近六成（58%）「理財族」表示會考慮，而缺乏退休信心人士低至只有三成。

低風險及可靠的收入來源是退休人士的主要考慮，年金成為另一投資選擇；69%的「理財族」已加入或考慮投資年金計劃以維持收入，高於缺乏退休信心人士的43%。整體而言，38%受訪者傾向選擇分階段提取權益，希望累積的財富有穩定的回報（48%），並能按人生階段的需要提取所需的金錢（44%）。受訪者仍傾向將強積金或公積金收益投資於股票（52%）或定期存款（37%）。然而，其比例有所下跌，去年分別為66%及52%。整體則有31%受訪者會將強積金或公積金的權益投資於年金。

投資年金 維持可靠收入來源

假設僱員透過可扣稅自願性供款每月額外供款5000元，為期20年，預計可使帳戶預期總額增加167%。可扣稅自願供款將能夠吸引大衆於現時作出自願供款，為日後的退休生活累積財富。這項鼓勵額外儲蓄的措施將令廣大市民受惠。

[退休綢繆]

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