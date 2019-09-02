新盤搶客 萬景峯二手近冰封

明報記者 陳子謙

萬景峰年初平均實呎17240元，至今年4月及5月連續兩月平均實呎升破2萬元大關，不過近月開始回軟。屋苑本月暫錄一宗二手成交，位於6座高層A室，以1962萬元成交，低於市價，實呎19426元，原業主2011年1108萬元購入，帳面獲利854萬元或77%。中原地產副聯席營業董事黃仲賢表示，受同區新盤映日灣開售影響，令萬景峯二手交投大減。黃又稱，萬景峯業主叫價一向堅挺，即使社會現況持續，料未來樓價只會微跌，不會有太大跌幅。

錦綉花園953萬沽 去年以來新低

市場再有名人沽貨個案。1999年度香港小姐冠軍、藝人郭羨妮沽清水灣半島3房，據土地註冊處資料顯示，上述單位為將軍澳清水灣半島第2座低層B室，實用764方呎，3房間隔，8月初以950萬元沽出，實呎12435元；資料顯示，業主早於2011年以565萬元購入，持貨8年帳面獲利385萬元，賺幅為68%。

元朗老牌洋房屋苑錦綉花園，成交價創屋苑自去年初以來新低。利嘉閣首席聯席董事劉喜燕表示，錦綉花園D段第三街單號屋，實用面積848方呎(建築面積850方呎)，屬3房2廳間隔，原業主最初叫價1200萬元放售，因社會氣氛不安下，兩次下調售價，累減247萬元或20.1%，並以953萬元易手，實呎11238元(建呎11212元)，成交價為錦綉花園自去年2月以來新低。原業主於2006年5月以約301.8萬元買入，持貨13年，帳面獲利約651.2萬元，物業升值2.2倍。

嘉匯額印貨易手 實蝕近百萬

另市場消息指，啟德嘉匯剛錄首宗二手成交，位於9座中層單位，實用面積632方呎，3房間隔，原叫價1880萬元放售，放盤僅約一周即劈價280萬元，最終以1600萬元易手，實呎25316元。原業主2017年以1460萬元購入，持貨約2年，轉手付10%額外印花稅，連同佣金及其他使費，料損手約90萬元或6%。

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