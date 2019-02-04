經濟
睇樓速遞

香港地產

下一篇 上一篇

何文田晟林1房戶260呎起

【明報專訊】內房福晟國際（0627）在本港首推的住宅項目晟林，位於何文田喇沙利道6號，主打1、2房單位，是區內罕有精品式住宅。項目位處名校網，逾半數單位向正南或西南，並已屆現樓，惟樓盤目前仍未上載銷售安排。

明報記者 許碧珊、張允亭

攝影 劉焌陶、鍾林枝

晟林屬單幢式設計，總共提供79伙，標準單位均為開放式廚房。1房實用面積260至306方呎，共26伙，約佔單位總數33%；2房實用面積358至419方呎，共48伙，約佔60%；除標準單位外，項目亦設有一伙頂層複式戶，實用面積3949方呎，特別之處是樓層高度達3.15米(逾10呎)。

標準戶採開放式廚房

樓盤現時開放的16樓F室示範單位，為交樓標準1房間隔，實用面積306方呎，單位客廳以長形開則，外連24方呎露台，外望市景。廚房採開放式設計，設於玄關右方，配備電磁爐及酒櫃等家電。睡房約有60方呎，連接17方呎的工作平台。

福晟國際是於去年向永義（1218）購入全幢項目後，對所有1房戶的浴室作出了改動，將一幅分隔浴室和睡房的牆身拆除，浴室改設趟門，以增加室內空間。同時，廁所內不設洗手盆，而是設於浴室門外，為該戶型最「獨特」設計。

發展商亦開放一對同屬2房1廁間隔的示範單位，當中16樓B室為交樓標準，實用面積414方呎，而16樓A室則連同裝修家俬，實用面積419方呎。兩個單位佈局相近，客飯廳及睡房均向正南。附裝修單位16樓A室，發展商利用線條美學及天空等元素裝修，以淺金色、灰白色及天藍色作主調。大門使用電子鎖，大門旁邊為L形開放式廚房。客飯廳為直廳設計，單位配有24方呎露台，間隔方正實用。餐桌為灰白色雲石配上藍色布藝餐椅，牆身選用意大利牆紙，營造高貴時尚感覺。

個別單位洗手盆設於浴室外

主人睡房中間放置大牀，可三邊上落牀，空間寬敞。書房設有木紋特色牆身，木製書架及書枱配以木皮飾面及金屬條。浴室設計與廚房呼應，用帶藍色石材，並設有鏡面貼牆櫃及洗手盆套櫃，增加儲物空間。浴室配置淋浴間，備有換氣暖風及洗衣機等設備，方便住客使用。

屋苑會所室內外面積共2958方呎，設施包括健身室、多功能室、平台花園及遊戲室。

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
仲量聯行：料需求續增
仲量聯行：料需求續增
中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」
中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」
本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
持新地市值 由1億大減至2000萬
持新地市值 由1億大減至2000萬
看好Costco內地發圍 上周加倉
看好Costco內地發圍 上周加倉
受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌
受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
張兆聰：中長線可開始小注收集
張兆聰：中長線可開始小注收集
李曉琳：延後買樓 先學投資
李曉琳：延後買樓 先學投資
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：內需股避險 旺旺購19140
金子：內需股避險 旺旺購19140
張兆聰：信和息高 估值吸引
張兆聰：信和息高 估值吸引
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
家傭保險 留意賠償墊底費
家傭保險 留意賠償墊底費
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot
陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
技術取勝：建行重上20天線
技術取勝：建行重上20天線
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
李順威：息口與股巿關係改變
李順威：息口與股巿關係改變
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
周顯：自由市場 證券交易不應被壟斷
周顯：自由市場 證券交易不應被壟斷
何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力
何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力
何濼生：勿破壞香港軟實力
何濼生：勿破壞香港軟實力
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
湯文亮：業主要有攬炒準備
湯文亮：業主要有攬炒準備
陳永傑：全球息口走下坡
陳永傑：全球息口走下坡
廖偉強：「攬炒」不能解困局
廖偉強：「攬炒」不能解困局
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
大手客3.26億連掃朗濤9伙
大手客3.26億連掃朗濤9伙
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成
新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
「忙財族」退休準備較差
「忙財族」退休準備較差