新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成

不過，屯門新慶村原居民代表蕭先生表示，若通過有關申請，建築期間將有大量工程車輛進入新慶村，構成交通擠塞、噪音及污染等問題；另目前該一帶社區設施及車位已不足，若項目入伙後，有關設施更見缺乏，將未能配合居民需要，故反對其申請。

申建兩期共13幢住宅 涉96伙

資料顯示，上述申請地點為屯門藍地丈量約份第130約地段第212號餘段，地盤面積約15.7萬方呎，當中8342方呎為政府土地，新地擬以1倍地積比率發展，計劃分兩期發展。北面地盤為1期的發展，計劃興建5幢住宅大廈，提供36伙；2期為南面地盤，擬建8幢住宅大廈，提供60伙，即合共興建13幢分層住宅大廈、共涉96伙，總樓面面積約15.7萬方呎，折合平均每伙單位面積約1635方呎。

上述的發展方案與2014年獲批准的發展方案相同，惟有關的發展方案已於2018年10月屆滿，新地曾就該方案申請延期至2022年，惟遭城規會反對，因政府2017年起就屯門第54區興建公營房屋作研究。