億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬

海外企業10億掃3層樓面

億京等在去年次季以樓花形式推售富臨中心，吸引投資者以「全層」形式購入物業。發展商表示，一家海外企業斥資逾10億元購入28至30樓共3層樓面，涉及72,240方呎，折合實呎約1.38萬元，成項目最大手的買家。目前可供發售的寫字樓樓面涉約25.17萬方呎，呎價由1.31萬至1.63萬元。

另發展商表示，看好商舖租賃市場，有意保留項目地舖作收租用途，但若有買家以合適價錢洽購，亦不排除考慮出售，1樓及2樓零售樓面已推出價單，可供發售的樓面涉4.5萬方呎，呎價介乎1.45萬至3.85萬元。

屬近年罕有可拆售商廈官地

綜合市場消息，富臨中心尚未錄得租務成交，有個別業主以呎租30元放租，美聯工商舖資料顯示，同區樓齡約兩年的金利豐國際中心，目前呎租約32元，富臨中心叫價略低約6%，料因物業剛入伙，其租務市况尚未成熟，預計未來租金可望回升。

資料顯示，億京等財團於2015年6月以30.39億元投得商業官地，每方呎樓面地價6199元，現建為富臨中心。該地為近年罕見可供拆售的商廈官地，項目樓高27層，分A及B兩座，總樓面面積60.9萬方呎，包括兩層飲食及零售中心、23層辦公中心及1層零售及辦公室綜合樓層，共提供30間商舖及222間辦公室。商舖面積由272至11,725方呎，辦公室面積由772至13,242方呎。