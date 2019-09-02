十大屋苑周末15宗成交 5個月新高

嘉湖2房減價1.6% 490萬易手

美聯區域經理黎燦強表示，嘉湖山莊翠湖居6座低層E室，屬2房間隔，實用面積448方呎，原叫價498萬元，減價8萬元或約1.6%後，以490萬元易手，實呎10,938元。原業主2014年8月以315萬元購入，帳面獲利175萬元或56%。

得寶2房450萬 返半年前水平

黎續稱，嘉湖山莊美湖居1座高層H室，屬3房間隔，實用面積540方呎，以585萬元成交，實呎10,833元。原業主2016年5月以383.8萬元購入，帳面獲利約201.2萬元或52%。

由於業主願意減價，有買家亦加快入市步伐，促成其他大型屋苑錄得多宗二手低價成交。中原分行高級資深分區營業經理范鎮培表示，九龍灣得寶花園G座中層7室，實用面積282方呎，屬2房間隔，以450萬元易手，實呎15,957元，成交價重返半年前水平。買家為外區換樓客，見近日示威集會持續，趁機議價入市。原業主1996年以152萬元買入單位，持貨23年，帳面獲利298萬元或近兩倍。

綠楊新邨2房售630萬

荃灣老牌屋苑綠楊新邨有2房戶以630萬元沽出，成交價較今年高位回落逾一成，重返近半年前水平。中原高級分行經理黃一鋒表示，綠楊新邨D座中層7室，實用面積445方呎，屬2房間隔，新近以630萬元成交，實呎14,157元。資料顯示，同類單位N座中層6室於今年初以725萬元高價易手，意味是次做價較今年高位回落95萬元或13%。原業主於2013年以418萬元買入，持貨6年，帳面獲利212萬元，物業期內升值51%。