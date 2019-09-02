大手客3.26億連掃朗濤9伙

朗濤累售370伙，佔全盤723伙約51%，發展商套現逾36億元。綜合市場資訊，由於剛過去周末未有大型全新盤開售，一手市場僅錄約19宗成交，當中朗濤售出10伙、日出康城MARINI售出8伙等。

傲玟2房1套848呎起 最快本周開價

踏入9月，除GRAND MARINI外，其他發展商亦加快推盤。首次在港賣樓的高銀（0530）旗下何文田常盛街項目命名為傲玟（GRAND HOMM），項目已上載樓書，由6座住宅大廈組成，共提供約401伙，標準單位實用面積由848至1447方呎，戶型涵蓋2房1套、2房2套、3房2套及3房3套間隔，另有26個連平台、連天台、連泳池、花園複式等特色單位。市場消息指，項目最快本周開放示範單位及開價。

中信泰富（0267）馬鞍山峻源日前已上載樓書，預料本周中開價，並於9月上旬發售。項目提供148伙，主打大單位，單位實用面積由879至1656方呎，間隔包括3房1套及4房2套。

此外，內房龍湖（0960）、合景泰富（1813）首個在港合作發展的尚‧珒溋亦如箭在弦，涉及667伙，主打2房和3房戶，正待批發預售。