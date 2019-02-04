GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍

明報記者 張允亭

同系9A期MARINI上周五即日開售已沽出435伙，佔首批開售500伙近九成，連日累售446伙，佔可售單位500伙逾89%，套現逾34億元。

MARINI上周五至今累售446伙

會德豐隨即乘勝追擊，推出毗鄰MARINI的9B期GRAND MARINI，上周六晚上突擊上載GRAND MARINI樓書。項目共提供503伙，樓花期約28個月，戶型涵蓋1房至4房，實用面積由353至1379方呎，並主打2房及3房，佔全盤總數約86%，另項目提供17伙平台特色戶及天台特色戶。

今次推出的GRAND MARINI 1號價單涉101伙，平均實呎19,203元，扣除最高21.5%直減折扣後，整批單位的折實平均實呎為15,075元。項目首批單位包括13伙1房戶、26伙兩房戶、59伙3房戶、2伙平台特色戶及1伙天台特色戶，實用面積374至785方呎，折實價由624.7萬至1370.7萬元，折實實呎介乎13,434至18,059元。整批單位按售價計，市值約12億元。

均呎與MARINI相若

首批入場單位為2B座11樓E室，屬實用面積375方呎1房戶，折實價624.7萬元；呎價最低單位為2B座7樓D室，屬實用面積652方呎3房戶，折實價875.8萬元、折實實呎13,434元；售價及呎價最高的單位為2B座6樓A室，實用面積759方呎，屬3房連平台特色戶，折實價1370.7萬元、折實實呎18,059元。發展商是次提供的付款計劃與MARINI相若，除提供即供、建築期付款外，亦提供800日長成交期付款。

首批3房戶佔逾半

發展商昨日起開放設於尖沙嘴港威大廈的1個交樓標準示範單位予公眾參觀，單位以2A座38樓A室為藍本，實用面積730方呎，屬3房1套間隔，客飯廳以長形開則，外連24方呎露台，廚房採傳統梗廚設計，配備各類西門子家電。