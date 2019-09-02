李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線

回顧今年初貿易戰緩和以及美聯儲加息預期降溫，刺激樓市交投，樓價亦隨之彈升，二手屋苑接連錄得破頂成交，不過年中貿易戰火重燃，為環球經濟添陰影，加上6月份香港捲入政治事件漩渦，打擊本港經濟，政府更調低本港全年經濟增長預期至0%至1%。若政經局勢持續不穩，預計短期內準二手買家仍較觀望，除非二手業主願意大幅減價，否則短期二手交投將「急凍」。

樓價見調整，究竟哪類單位抗跌力較強？根據差估署數據，本地今年7月兩類面積的單位走勢迥異，其中實用面積1,075平方呎及以下中小型售價指數報397.4點，按月下跌約0.15%。事實上，大型至豪宅單位業主較有實力，持貨力較中小型單位業主強，故價位較為「硬淨」。

值得注意的是，在市場前景未明下，部分買家或選擇「租住先」，觀望後市發展再決定是否入市，加上時值暑假租務旺季，不少內地生合租單位迎接開學，租務市場交投暢旺。根據差估署數據，7月份租金指數報197.3點，按月再升約0.3%，連續5個月上升。展望未來供應重鎮包括啟德、元朗、將軍澳，市場對住屋需求殷切，預計短期內租務市場持續暢旺。

香港置業行政總裁

[李志成]