布少明：二手住宅交投恐差過SARS

本行預期，全年二手住宅註冊量僅錄約40,000宗，大有機會創出自1996年有紀錄以來新低，屆時宗數將「差過SARS」，較2003年沙士時期錄得的全年46,131宗二手註冊低逾13%。樓價方面，正如筆者所說，近期投資氣氛急凍，樓價難免陷入調整，全年計有可能由高位回落5%，當中中小型單位會率先下跌，然後擴散至大單位及豪宅；新界區樓價料會先現跌幅，隨後再蔓延至市區。目前經濟前景未明朗，企業經營成本持續高漲，除了我們地產代理行業外，相信各行各業皆面對巨大挑戰。銀行業作為百業之母，近期有大型銀行再度叫停一些轉按現金回贈，反映在現時政經氣氛不穩定下，即使要「大得不能倒」的業界巨擘，亦同樣開始重新審視經營環境，同時加強風險管理，，作為小投資者，「跟風」做好風險管理理所當然。

未來樓價由經濟及政治兩大因素決定，雖然挑戰重重，但不必過分悲觀，「黑暗過會是晨曦，懷着樂觀總有轉機」，所有棘手的問題最終會獲得解決。無論如何，樓價的短線跌幅，將不會差過金融風暴時期，本港經濟基調良好，供不應求短期內亦不可能解決，相信後市仍有不俗支持。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]