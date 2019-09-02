廖偉強：「攬炒」不能解困局

香港由一個小漁港發展到今天旅客每年逾千萬的購物及美食天堂，絕對是世界上最美好及自由的城市之一。可惜，近月的亂局已傳遍世界各地，並把遊客嚇怕，若混亂持續下去，除了各行各業受挫外，經濟亦會急促轉差，失業率上升，香港人的怨氣及對立情緒勢必加深，日後回首必因今次事件而抱憾。

期望「攬炒」重新洗牌非常不智

今次絕對是內憂外患，因為中美貿易戰談判並不順利，環球市場都受到直接衝擊，香港更難獨善其身。上文提過的「攬炒」，如不及時制止，後果堪虞，因為今次事件對香港的旅遊、零售及飲食業已造成重創，輕則生意額下跌一至兩成，重則挫半以上。切忌以為香港可以因「攬炒」而重新洗牌，以為可為基層創造機會；其實當經濟不景時，小市民受到的衝擊最為嚴重；商家們會將業務收縮，以維持收支平衡，員工就業機會自然減少。富人及投資者，並會將資金分散，投放於外國市場，資金流走對香港更為不利。

此外，樓市變化對香港來說，更是牽一髮而動全身，在1997年亞洲金融風暴後，樓價下挫近七成，10萬個家庭淪為負資產嗎？當時百業蕭條，失業率上升，一般市民絕對沒有得益。相反，逆境之下，只有富戶及手持充裕資金的投資者才容易翻身，形成富者愈富，貧者愈貧的情況。因此，大家切莫誤會「攬炒」可解決問題，大家想安穩共贏，便要確保經濟平穩發展。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]