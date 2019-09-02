陳永傑：全球息口走下坡

美國去年底加息0.25厘之後，加息周期應該告一段落。但意料不到的是全球經濟在2019年急轉直下，跌勢甚急。估計不到的是美國快得在7月底減息0.25厘，聯儲局稱是保險性質，美國總統特朗普聲言美國經濟強勁，但再要減息1厘，完全違反經濟定律。

供樓人士繼續受惠低息

7月底減息之後，新西蘭、泰國、印度及菲律賓央行皆有減息動作。歐盟及日本等均已屬負利率，並有擴大負利率可能。澳洲央行分別在6月及7月各減息0.25厘，據會議紀錄，如有必要將考慮進一步減息，減息經已成為各國的指定動作。

可能和特朗普引發與中國爆發一年多貿易戰有關，導致美國經濟轉弱，中國方面亦以減稅降費等措施應對經濟放緩。中國人民銀行公布，完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制，自8月20日起首次報價，1年期LPR為4.25厘，較舊制對上一次利率4.31厘，下調0.06厘。人行貨幣政策司長孫國峰指出，不涉及市場利率變化。但有分析員認為是變相減息，如何看待視個人理解好了。

不少國家經濟在轉弱甚至惡化中，美國、歐洲、日本、澳洲………等國都將息口調低，以此勢頭去看，預計低息期將會持續最少一兩年，然後橫行一段時間，主要國家利率很難突然掉頭向上，本港供樓人士繼續受惠低息。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]