湯文亮：業主要有攬炒準備

老友話唔得，有一班老伙計跟着搵食，唔可以攬炒，我話既然係咁，就冇辦法，唯有希望唔好被攬炒。

其實，舖位業主已經比較好一些，而事實上不時有一些小型單位業主會被租客要求唔好追租，否則就攬炒，意思在單位內燒炭，該單位一旦變成凶宅，樓價即時插50%，業主立刻變成負資產者。

怕被租客攬炒 不要做業主

有一些業主聽到之後不敢收租，或者靜靜地將那個單位連租約賣走，但是那些業主最後會發覺，新業主收租是沒有問題，所謂攬炒，只不過是租客恐嚇業主的手段。不過，亦有機會真的發生，所以做業主的一定有攬炒的準備，如果怕被租客攬炒，不如唔好做業主。

世界上有大多數業主都很好人，他們認為現在時勢不佳，與租客共渡時艱亦不為過。

經濟到谷底 減租才可行

不過，他們不知道一件事，就是那些出租物業有向銀行借錢的話，業主是無權減租，或者是先要得到銀行同意，就算銀行同意業主減租5%，為期6個月，如果在6個月之後，租客交回原有租值就沒有問題，如果租客話經濟繼續下行而決定結業，銀行是不會以原有租金計算估價，是會以減租5%後的租金計算，有機會向業主追收差額，業主最後是方便了別人而害了自己。倘若業主最初不減租而租客選擇結業，銀行不會將租值下調，亦不會向業主追收差額，這個微妙情况並不是太多人了解，不過減租並非不可行，但要等經濟環境降到谷底，租客只要捱多一段時間便可以見到曙光，業主才可以考慮減租，但幾時到谷底，這是一個問題。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]