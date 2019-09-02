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曾淵滄 滄海明珠

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曾淵滄：炒業績要在公布前炒

【明報專訊】過去幾個星期，股市呈上落市，受3個因素影響，第一是美國的債市，第二是中美貿易戰，第三是企業的業績。

美國債市數次出現長短債息倒掛現象，每一次出現，市場就憂慮美國會出現經濟衰退，股市就下跌。不過，試了幾次孳息倒掛之後，市場的擔心也就漸漸消失，更多人相信孳息倒掛、經濟衰退反而是一個逼聯儲局減息的好理由，所以前陣子第一次孳息倒掛，道指急跌800點，之後再出現債息倒掛，市場就不再驚慌，股市也不再下跌。

中美貿易戰依然在影響股市，貿易戰升級導致股市下跌，但很快的又恢復樂觀情緒，理由是中美依然有再談判的機會。這一回是中方主動宣布向美國產品加徵關稅，特朗普也馬上反擊，再加徵關稅，但是很快又說中方官員主動打電話來表示願意談判，特朗普講完之後，股市仍未馬上有所反應，因為中國外交部說中方官員沒有主動打電話給美國官員表示願意再談判，一直到中國商務部官員於8月29日說中美官員是不間斷地保持通話，股市才有反應，由低位回升。

中美貿易戰拉鋸 締短炒機會

近日第三個影響股市的因素當然是業績，業績始終是股價的最終保證，業績好的股依然可以逆市上升，股價甚至創新高，聯塑（2128）是最佳例子，公布業績後股價馬上創新高，其他股份如友邦（1299）、越秀地產（0123）、佳兆業（1638）、中興通訊（0763）等，都是在公布業績後股價急升，不過，也有例子如蒙牛（2319）就是在公布不錯的業績後股價下跌。

綜合上述三大因素，第一個結論是孳息倒掛已經不是什麼值得擔心的事，第二個結論是中美貿易戰反而為短炒創造機會，壞消息之後很快就是好消息，好消息之後又是壞消息，中國想打持久戰，一拖再拖，特朗普也就不斷地增加極限施壓的極限，因此，這提供機會給股民賭一賭，逢壞消息買進，逢好消息沽出。

至於炒業績，那是最難的，如果業績公布前股價已經炒上，業績公布後儘管業績好，但是除非好到市場意料之外，否則反而會出現趁好消息沽貨的現象，因此，賭業績應該選在公布業績前股價仍未炒上，仍然處於向下調整的低位時，一旦業績好，股價馬上大反彈。

周末前沽貨 港股添壓

另一個比較特殊的現象是周末現象，香港動亂未息，每一個周末都有人擔心這個周末會發生什麼事，導致不少人在周末前選擇沽貨離場，對股市造成一定的壓力。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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