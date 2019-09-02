何濼生：勿破壞香港軟實力

「要保持香港的特殊性，當然首要是保住一國兩制。要保一國兩制，首要是凝聚人心，強化大家對一國兩制的信心。……這個人心工程可說是重中之重。內容應涵蓋教育、文化、房屋、稅制、福利制度、政策決議制度、各行各業對本地人才的重視等。也要為學生提供協助，設計合適的生涯計劃，讓年輕人知道大家關心他們。」

今天動盪 反映「人心工程」失敗

事隔兩年，香港出現了重大政治和社會危機。這固然反映特區政府未有重視「人心工程」的作用，忽略了「人心工程」的投資，但同時反映了香港教育的失敗。這失敗既反映特區政府教育政策的失敗，也反映教育工作者自身的不足。最可怕的，是教育界的領軍人物缺乏自省，反而經常做錯誤示範。

在人心工程的內容方面，教育和文化最為重要。筆者最感遺憾的是：儘管我們力推通識教育，並要求必修必考，課程六個單元中首個更是個人成長與人際關係，同學們在這方面的表現卻毫無寸進。在是次修例風波中，他們盡顯自大、不顧他人、動輒「欺凌無辜」，甚至視「非法禁錮」和「參與暴力」為正常。這些行為直接衝擊法治，衝擊一國兩制。

見過有評論家指今天的年輕人已不再滿足於溫飽 ，而是比先輩更有理想。我不會貶低今天年輕人的理想。但任何人也不應貶低其他人的理想。先輩的理想，縱使只是養育子女和盡量為他們打拼讓他們可以接受更好的教育，也不應貶低。况且他們勤奮工作，各有成就，最後造就了今天的香港：今天我們的社會安全網比回歸前好得多、康樂設施也比往昔好得多、交通設施長足改善，罪案率大幅下滑。今天我們已不用愁制水，又鮮會停電；我們有更佳的法治指數和清廉指數，和全球最長的預期壽命。

早輩的軟實力就是競競業業刻苦耐勞的打拼精神、對法紀的尊重和守望相助的精神。當天沒有民主，但卻仍創造出燦爛的東方之珠。

首要力保一國兩制不受侵害

上周有大學生接受訪問時聲稱違法達義就是正義，暴力破壞的都是「被逼」出來的。在被問到特赦暴徒會否有損法治時稱有教授和法律專家說特首有權特赦，而且只要同學堅持政府必會就範。看完這訪問，驚覺香港的軟實力恐會喪失在我們年輕一代的手中。

如今只能懇切盼望，願大家同心協力，首先力保一國兩制不再受侵害；然後再逐步固本培元，重建香港的軟實力。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]