何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力

從上市公司公布業績表現綜觀而言，我們普遍看到符合預期的情况居多。聰明的讀者們可能立刻會說，那只不過是因為分析師早前已把盈利預測下調，或公司管理層早與投資者溝通，有效地把市場共識拉近到現實情况而已。這個想法一點也不錯，自去年9月市場出現大波動後，不少經濟師都開始下調他們對經濟增長的預測，這種從上而下的改變，亦因而影響了分析師對個股的盈利預測。自年頭至今，他們對中國相關股票今個財政年度的盈利已經下調了7%至8%，有效引領市場預期，促成更多企業公布的業績符合預期，減少因業績落差而出現股價大幅波動。從整體市場盈利增長來看，我們仍看到6.8%的增長，雖然較去年遜色，但相信沒有市場預期般差。

業績多符預期 因市場預期做得好

不過，大家亦明白，公布的業績反映了已經發生的事情，除非公布出來的結果跟預期相差甚遠，否則對股價的影響可能很有限。因此，大家的目光都會放在未來業務中。最近，筆者發覺，有一些公司發布了業績，有一個有趣的現象。在業績當中包含一個重要信息，在經營了一段時間後，他們過往業務虧損的情况正逐步減少，有望跟原初的預計般在數年後轉虧為盈。當然，當投資者看到公司營運逐步改善，他們都樂見其成，股價亦有所表現。

但有趣的是，我發覺在業績過後，有些分析師會為這類股票撰寫研究報告，普遍而言，他們都集中推薦有關股票。在投資者熱烈關注和券商的加持下，這類股份表現突出。但吸引筆者的卻是強勁股價背後有一種說法。因為從股價反彈的幅度倒推來看，股價走勢已遠遠超越業績改善的部分。為搞個明白，筆者多番探究，得到了一個答案，叫做整體潛在市場（Total Addressable Market）。傳統而言，我們會為公司業務訂定目標市場（Target market），以圖爭佔當中的市場份額，擴展業務。例如，你做一家餅店，你目標市場就會是現有本地餅店市場，它的總銷售額就是你要追逐的市場份額。整體潛在市場就可以說成本地整體餐飲市場總額了。可能你會問：「咁都得？」這亦是筆者即時的反應。

上市公司故事 信則有不信則無

不過友人指出，不少具顛覆性（disruption）的初創企業，他們的產品和服務並不單單只為原有市場而推出，他們實質針對的是替代市場，創佔更大的潛在市場。例如，素製肉品不單是素食市場，而是有可能替代肉食市場。所以投資者接觸這類型股份時，要特別留意他們估值中所蘊含的重大假設，假設能否成功？可能是「信則有，不信則無」了！

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[何國良 基金看世界]