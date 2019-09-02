經濟
何國良 基金看世界

投資策略

下一篇 上一篇

何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力

【明報專訊】8月結束，結果把6月以來的反彈部分吃掉，又回到有波幅沒升幅的狀態。進入9月，只有出現市場沒有預料的事件，才有望把現時多疑慮的市場氣氛改善過來。

從上市公司公布業績表現綜觀而言，我們普遍看到符合預期的情况居多。聰明的讀者們可能立刻會說，那只不過是因為分析師早前已把盈利預測下調，或公司管理層早與投資者溝通，有效地把市場共識拉近到現實情况而已。這個想法一點也不錯，自去年9月市場出現大波動後，不少經濟師都開始下調他們對經濟增長的預測，這種從上而下的改變，亦因而影響了分析師對個股的盈利預測。自年頭至今，他們對中國相關股票今個財政年度的盈利已經下調了7%至8%，有效引領市場預期，促成更多企業公布的業績符合預期，減少因業績落差而出現股價大幅波動。從整體市場盈利增長來看，我們仍看到6.8%的增長，雖然較去年遜色，但相信沒有市場預期般差。

業績多符預期 因市場預期做得好

不過，大家亦明白，公布的業績反映了已經發生的事情，除非公布出來的結果跟預期相差甚遠，否則對股價的影響可能很有限。因此，大家的目光都會放在未來業務中。最近，筆者發覺，有一些公司發布了業績，有一個有趣的現象。在業績當中包含一個重要信息，在經營了一段時間後，他們過往業務虧損的情况正逐步減少，有望跟原初的預計般在數年後轉虧為盈。當然，當投資者看到公司營運逐步改善，他們都樂見其成，股價亦有所表現。

但有趣的是，我發覺在業績過後，有些分析師會為這類股票撰寫研究報告，普遍而言，他們都集中推薦有關股票。在投資者熱烈關注和券商的加持下，這類股份表現突出。但吸引筆者的卻是強勁股價背後有一種說法。因為從股價反彈的幅度倒推來看，股價走勢已遠遠超越業績改善的部分。為搞個明白，筆者多番探究，得到了一個答案，叫做整體潛在市場（Total Addressable Market）。傳統而言，我們會為公司業務訂定目標市場（Target market），以圖爭佔當中的市場份額，擴展業務。例如，你做一家餅店，你目標市場就會是現有本地餅店市場，它的總銷售額就是你要追逐的市場份額。整體潛在市場就可以說成本地整體餐飲市場總額了。可能你會問：「咁都得？」這亦是筆者即時的反應。

上市公司故事 信則有不信則無

不過友人指出，不少具顛覆性（disruption）的初創企業，他們的產品和服務並不單單只為原有市場而推出，他們實質針對的是替代市場，創佔更大的潛在市場。例如，素製肉品不單是素食市場，而是有可能替代肉食市場。所以投資者接觸這類型股份時，要特別留意他們估值中所蘊含的重大假設，假設能否成功？可能是「信則有，不信則無」了！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

上 / 下一篇新聞

共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
仲量聯行：料需求續增
仲量聯行：料需求續增
中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」
中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」
本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
持新地市值 由1億大減至2000萬
持新地市值 由1億大減至2000萬
看好Costco內地發圍 上周加倉
看好Costco內地發圍 上周加倉
受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌
受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
張兆聰：中長線可開始小注收集
張兆聰：中長線可開始小注收集
李曉琳：延後買樓 先學投資
李曉琳：延後買樓 先學投資
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：內需股避險 旺旺購19140
金子：內需股避險 旺旺購19140
張兆聰：信和息高 估值吸引
張兆聰：信和息高 估值吸引
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
家傭保險 留意賠償墊底費
家傭保險 留意賠償墊底費
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot
陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
技術取勝：建行重上20天線
技術取勝：建行重上20天線
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
李順威：息口與股巿關係改變
李順威：息口與股巿關係改變
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
周顯：自由市場 證券交易不應被壟斷
周顯：自由市場 證券交易不應被壟斷
何濼生：勿破壞香港軟實力
何濼生：勿破壞香港軟實力
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
湯文亮：業主要有攬炒準備
湯文亮：業主要有攬炒準備
陳永傑：全球息口走下坡
陳永傑：全球息口走下坡
廖偉強：「攬炒」不能解困局
廖偉強：「攬炒」不能解困局
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
大手客3.26億連掃朗濤9伙
大手客3.26億連掃朗濤9伙
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成
新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成
何文田晟林1房戶260呎起
何文田晟林1房戶260呎起
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
「忙財族」退休準備較差
「忙財族」退休準備較差