盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向

一年當中，除了3月之外，9月亦是外匯市場主要交易貨幣中，即是美、歐、日、英、瑞、加、澳、紐央行，都會進行議息會議。現在環球正在開打貨幣戰，交易員一般都看哪些央行沒有減息壓力被視為鷹派，哪些有減息甚至QE壓力的則視為鴿派。在他們的投資組合中，定必是買入鷹派政策的貨幣而沽出鴿派政策的貨幣，以此作為投資組合。

市場趨勢買「鷹」沽「鴿」

9月份率先打頭陣的，是澳洲儲備銀行及加拿大央行，分別在星期二和星期三召開議息會議。澳洲儲備銀行早前已表態，會繼續減息甚至討論量化寬鬆的可行性，澳元兌美元的表現一直在捱打等議息會議。我認為今次澳洲儲備銀行減息的機會是五五波。但估計會後繼續放鴿的機會十分高，故在貨幣政策的對比下，澳元弱勢難改。現階段下位在0.6668有支持，若失守的話便會邁向0.6581 甚至0.6522。到年底，我有信心澳元會跌至0.6000水平。

至於加拿大方面，經濟數據表現強勁，上周五剛公布一系列的GDP數據中，全線報捷表現強勁。大家同屬商品貨幣國，澳紐經濟依賴中國，相反加拿大經濟則依賴美國，故相信加拿大央行在周三未必會放鴿，令加元短期後市可稍為睇高一線。當然世事無絕對，若加央行加入貨幣戰的行列，釋出寬鬆貨幣政策的意向，那麼加元便會開始受壓，但我相信這機會不大。短線來說，加元有機會回升至1.3150阻力位。

經濟仍強勁 加元可看高一線

若以戲碼來說，當然是9月12日的歐洲央行議息會議，及9月18日的聯儲局議息會議最受關注。有分析指，歐洲央行可能要等到10月尾新央行總裁拉加德上任後才會有行動，但我不認同，原因是若等拉加德上任後才行動的話，那麼要等到12月12日才有議息會議，相信以目前的歐洲經濟來說應該等不到這麼久，况且拉加德已在上星期放口風，認同要推出刺激經濟措施。現在市場普遍認為或根據會議紀錄顯示，歐央行會推出一系列的刺激經濟措施，包括減息及重啟量化寬鬆。

相反，美國經濟仍然保持穩健，沒半點衰退迹象，故聯儲局未必會這麼快浪費子彈來減息，雖然聯儲局主席鮑威爾在環球央行年會中表示，會因應經濟情况來推出措施，但現階段經濟情况確實沒有此需要。故在此兩地貨幣政策比較下，歐元兌美元的弱勢不單止難以扭轉，甚至乎會有大跌的危機。若參考上一次歐洲央行推出量化寬鬆的行情，歐元兌美元大跌了約3500點子，所以後市不容樂觀。保守估計，歐元兌美元在年底前有機會再次下試2017年1月的低位 1.0340水平。

日本央行上周五宣布，因應收益率持續下跌，將削減其在9月份購買公債的規模。9月例行操作中，日本央行會把5至10年期債券購買規模，將從8月份的3000億至6500億日圓，降至2500億至5500億日圓。由此可見，日本央行正部署減少買債，令日債息回升，繼而令日圓跟隨回升，估計年底前日圓有機會挑戰101.00至100.00水平。

央行削買債 日圓挑戰100水平

最後值得注意，光是這一個星期便有接近20名主要國家的央行官員發表言論，估計一定會暗示未來貨幣政策的去向。另外，英國首相約翰遜一意孤行硬脫歐，要英國國會在9月9日開始休會，所以這個星期便會迎來反對黨的最後一擊。若反對黨無功而還，真的被迫9月9日休會的話，那麼金融市場便會認為英國硬脫歐大局已定，令英鎊有機會受壓，况且蘇格蘭一再表明希望舉辦脫英獨立公投，成立蘇格蘭國然後加入歐盟，對英鎊後市極為不利。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]