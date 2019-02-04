摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105

【明報專訊】騰訊（0700）上周創近8個月低位，集團連續兩日進行回購，累計斥資約7千萬回購24.2萬股，股價跌勢略為喘定，重上320元水平。輪證資金流向以好倉為主，截至上周四的5個交易日，騰訊好倉淨流入7000萬元， 同期淡倉則淨流入約680萬元。如投資者認為騰訊股價將見底回升，可參考騰訊購22513，行使價360.06元，實際槓桿約10.6倍，最後交易日2019年12月18日。工行（1398）中期盈利升近5%，資產質素改善，不良貸款比率與建行（0939）同樣按季回落3個點子，關注類貸款比例較去年下半年跌21個點子，表現好過同業。服務費收入增長加快，第2季按年升13%。利息收入方面，工行淨息差按季收窄4個點子，不過管理層預期，人行的利率機制(LPR)改革對未來息差影響有限，紓緩市場憂慮。走勢上，工行重上20天線，挑戰5元關口。如看好工行後市，可考慮工行購22105，行使價5.45元，實際槓桿約10倍，最後交易日2020年2月4日。