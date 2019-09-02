瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊

【明報專訊】雖然騰訊（0700）上周五股價回升，不過以8月計累積跌幅仍有約一成二。資金多日來主力流入騰訊認購證，至8月29日4個交易日認購證累計約5709萬元資金淨流入。如看好騰訊，可留意騰訊認購23444，行使價364.08元，19年12月到期，有效槓桿約10.倍。如投資者看淡騰訊，可留意騰訊認沽23438，行使價314.8元，19年11月到期，有效槓桿約8.8倍。另一個市場焦點為舜宇(2382)，上周五見52周高位。舜宇8月份可謂表現卓越，股價累計升近18%，大幅跑贏恒指。不過由於近日騰訊升勢非常急，之前較熱門的認購證或已變得非常貼價或價內，令有效槓桿降低，如看好舜宇可留意價外認購證23881，行使價118.98元，2020年3月到期，有效槓桿約3.6倍。不過經過一輪的急升，舜宇的9天RSI已升穿70超買。如看淡舜宇，可留意舜宇認沽29021，行使價82.88元，2019年12月到期，有效槓桿約5.1倍。
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