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劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝

【明報專訊】港股上周急回後很快在低位找到支持喘定，雖然回升乏力，但個別低殘行業走勢持續反彈，強勢股繼續受到追捧，轉好形勢未變。不過，中線仍未擺脫低位上落甚至傾向反覆尋底格局，因此博反彈勿貪勝不知輸。

恒指上周一低開後挫至25249點回升，周五高開一度升破兩萬六，但隨即掉頭向下，收報25724點，全周跌454點或1.74%；國指跌1.09%。大市日均成交876億元，高於60天平均一成多。

強勢股續受捧 轉好形勢未改

目前恒指走勢與去年7月有相似之處，去年在6月恒指跌穿2月低位，出現向下突破走勢，到7月跌至28200點喘定，緊接下來的7周一周升一周跌，但反覆下行，直到8月中跌至26900點仍未見底，跌勢一直持續至10月低見24600點。今年8月初，恒指失守26700點後展開跌勢，跌至24900點反彈，前周升上26400點，上周回落，出現周升周跌情况，而經過上周回吐，本周或上試兩萬六或以上水平。國指稍佳，高收10天線上，上望10300點料有較大阻力。

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔近一成；上周一有九成股份下跌，周二有六成股份上升，之後三日都是好壞參差，升逾3%佔一兩成，跌逾3%佔約一成，個別買盤較強。全周計，升跌比32比68，不少股份逆市上升。中短線趨勢寬度進一步轉好，恒指國指成分股高於10天線比例，上周跌穿五成，周五降至約三成水平；不過，高於20天線比先跌後回升，周五升至五成，為7月底以來最高；高於50天線比維持一兩成水平。內銀股持續於低位喘定，隨着時間推移，股價重上20天線上，拉動高於20天線比提升；雖然中短線寬度向好有水份，但至少反映大市轉穩。

個別行業沽壓沉重，本報數據庫追蹤的30個行業，上升的不足兩成，零售及教育、汽車及相關升約1%，表現最差；零售及教育上升股份不足四成，升勢主要由教育股帶動。下跌行業中，有近四成跌逾2%、比恒指更差。本地零售服務上周連跌5日，累跌近半成，跑輸一眾行業；其次科技器材、紡織及服飾跌逾4%，而中資電力、燃氣供應、地產亦跌約3%。

蒙牛28元有支持 30元以下吸

除了教育、汽車股向好之外，個別強勢股繼續破頂而上，如藍籌股舜宇（2382）、中生製藥（1177）在7月最高及前周最高之上創出高位（8月23日的1周）；消費股的體育用品安踏（2020）、李寧（2331）、食品華潤啤（0291）、蒙牛（2319）；餐飲概念美團（3690）、海底撈（6862）均保持強勢向上。個股則物業管理股碧桂園服務（6098）、建材股聯塑（2128）、油服股中海油服（2883）、光伏股信義光能（0968）、燃氣股新奧（2688）。 蒙牛上半年業績未有驚喜，見光後股價急回，惟料28元有良好支持，可於30元以下吸納，跌穿支持止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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