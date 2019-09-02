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張兆聰：信和息高 估值吸引

【明報專訊】恒指上周五升21點，收報25724點，成交金額873億元。中美緊張關係緩和，美股大升1.2%，亞洲股市跟隨。但港股市况高開低走。路透報道，特首林鄭月娥向中央提出撤回修例方案但被否決，中央更強調不會向示威人士作任何讓步，消息公布後港股轉跌，港資股沽壓較大。上周五格局呈強股調整或升勢放緩，落後股則表現較佳，例如石藥（1093）、安踏（2020）、青島啤（0168）逆市下跌，金價和金礦股也受壓，中海油（0883）則急彈5.4%，工行（1398）也升1.2%，連日下跌的騰訊（0700）也反彈1.43%。感覺似淡倉平倉而強勢股獲利，這種反彈不是很好的設局。

走勢上，恒指上周一裂口低開後反覆回升，形成一個小雙底格局，現時期指頸線大約位於26200點水平，未平倉合約為13萬張左右，數量不多，反映現水平投資者都沒有很明確看法，仍是跟隨消息作部署，不要輕言破頸線就高追。

不要輕言破頸線就高追

事實上，9月份中方應會到訪美國進行談判，局勢發展會牽動後市。另外，國慶70周年前夕，本港局勢也存在重大變數，上周民陣召集人及多名示威申請人遇襲後，周五更有多名社運人士被捕。政府以極強硬手段打壓，示威者勢將有更激烈抗爭，9月份也是一個敏感的時刻。

本地地產股也普遍逆市下跌，新地（0016）更大跌2.4%。一方面是香港局勢不明朗，而新地又出現首位共產黨員獨董，當市場認為已染紅，估值也會下降。另一個問題是本地地產股大多於內地有大量投資，中央明顯以此作為要脅加強對港資企業的控制，市場都擔心不知何時要服從黨而要犧牲公司利益。

信和逾200億銷售未入帳

中長線的變數太多無法分析。但微觀來看，最重要的還是新盤銷售如何。從億京荃灣新盤映日灣來看，3張價單合共570個單位已全部售出，市場承接力全無問題。微觀來看，市場氣氛雖差，但又有誰會減價賣樓？相信除了準備移民者，實際會減價放售的都不多，故中原指數至今下跌幅度相當輕微。現時市場看法相當悲觀，但實際情况卻不差，當新盤再度應市，料會刺激股價回升，進取者不妨小注逢低吸，龍頭新地（0016）、新世界（0017）都可考慮，擔心內地業務的話，則可選中國資產比重較低的信和（0083）。

地產發展審慎 股息近5厘

信和近年發展較為審慎，估值也一直較低，但近期由高位同樣大跌逾20％，估值上就更顯得吸引。集團所有土儲（包括投資物業、酒店、發展中物業等）合計有2210萬呎，當中內地應佔土儲為450萬呎，主要來自成都、漳州及前海，面積雖大但總貨值不高。在本港的收租物業以奧海城及屯門市廣場為主，都是區域性的消費，內地旅客佔比不高，受影響較少。

更重要的是，集團已出售旗下觀塘凱匯及逸瓏灣8號，有超過200億元尚未入帳，而最新淨現金達到340億元，相當於市值的40%，下跌風險相當低。此外，信和股息率已接近5厘，而以如此強勁的財政狀况，絕對有條件維持派息水平甚至進一步增加（2018年初便意外派發特別息），這也是一個保障。

[張兆聰 還看今朝]

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