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金子：內需股避險 旺旺購19140

【明報專訊】中美貿易戰的消息時好時壞，環球股市無定向，恒指在26000點遇阻，上周全周計跌1.7%。市場觀望中美不同層次貿易談判有望召開，另美國將公布製造業及非製造業數據，聯儲局主席鮑威爾將於蘇黎世就經濟展望發表演說等。

據匯豐衍生工具部數據，大市上周於26000點左右整固，市場好淡倉產品回補不少，現時恒指牛熊證皆有較多貼價產品應市，重貨區皆於較貼價的水平，跟恒指過去一周變動不大或者有關。恒指波幅指數從24反覆回軟，重返20附近水平。上周四恒指認沽及熊證流入超過2100萬及5600萬元，同日牛證流出超過1900萬元，反映投資者取態偏淡。投資者若認為波幅於業績前後變得較為波動，可留意窩輪，相反則可部署牛熊證；若擔心裂口隨時再現，可留意較遠收回價之牛熊證。

中國旺旺（0151）獲納入國指，對其股價有支持。旺旺是中國最大的米果和調味奶製造商，同時生產小食和其他飲品。中央加碼推出促進消費的政策，已對消費行業有正面影響。再者，近期國際局勢難測，內需獲看高一線。工銀亞洲給予旺旺目標價6.9元，大和亦看好旺旺前景，給予目標價8.2元。

技術上，中國旺旺在6.7至6.9元見支持，若可以企穩現水平，不妨小注博其認購證（19140）。

[金子 窩輪攻略]

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