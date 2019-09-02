蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元

新天主要於河北省從事風力及太陽能發電，和管道天然氣銷售及接駁。今年上半年經營溢利按年升32.6%，較我們預期高7.5個百分點，純利僅升15.4%，但主因為所得稅開支大升1倍，加上非控股權益分派高於預期。

按業務細分，佔公司盈利72%的風電及太陽能，平穩增長，收入及盈利按年分別升14%及8%。風電發電量增長14.5%，棄風率跌0.79個百分點至5.64%。天然氣業績目前佔比不高，但增長較強。上半年天然氣售氣量按年升27%，收入升42%，佔總收入67%，盈利大升一倍，佔盈利28%，此比重較去年同期之17%高。

相信天然氣之盈利貢獻將繼續上升，長期推動業績增長。動力來自下游工業客戶、增加上游氣源以穩定利潤率、擴展覆蓋範圍至河北省北部及雄安新區等。我們估計新天未來3年之每股盈利複合年均增長10%，今年預測市盈率僅5.2倍，接近歷史低位。預期新天將於今年內發行A股，預料將為H股帶來估值重估機會。

料今年發行Ａ股 H股估值有望重估

走勢上，8月初股價見底後，似正營造上升通道，初步反彈目標於近月高位約2.23元，1.85元止蝕。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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