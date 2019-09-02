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林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕

【明報專訊】過去兩個多月來，連串的社會政治事件，令不少港人對前途失去信心。信心，向來是資產定價的基石。舉一國法定貨幣為例，一旦國民對本國貨幣出現信心危機，國民會用腳投票，將自身貨幣兌換成別國貨幣，相關貨幣隨之貶值，利率隨之上升。

最近，筆者忽然多了朋友查詢，問我是否應該將部分港元兌換成外匯，甚至設立離岸外幣戶口。在正常的日子，很少港人會關心港幣是否會忽然間失去購買力。平心而論，即使經歷過最近幾個月的社會動盪，筆者還是不大相信，港元真的會在可見的將來忽然之間與美元脫鈎及貶值。

港元聯繫匯率難以動搖

香港自1983年開始實施貨幣發行局制度，變相主動放棄自身的貨幣政策，三家發鈔銀行每發行7.8港元，必須以1美元作抵押，並由金管局負責託管。經過三家發鈔銀行多年來要求兌換的美鈔抵押、海外資金的持續流入，以及金管局多年來投資所得的累積盈餘，現時金管局手頭持有的外匯儲備高達4485億美元，香港的M1貨幣發行量亦不過2.4萬億港元，折合約3100億美元，假如只計流通鈔票M0，港幣的發行基數將更低。

除非港人自毁長城，將手頭所有港元資產（本港物業、港股及銀行存款）全線套現並兌換成外幣，否則的話，金融市場炒家是不可能動本港聯繫匯率一條頭髮的。好像有一名叫Kyle Blass的美國對冲基金經理，多年來便因為堅持沽空港元，令其投資者蒙受重大經濟損失。

現走資潮 上月MSCI香港指數挫8.6%

相對港元而言，港資公司過去兩三個月來生意受到反政府活動衝擊，盈利前景蒙上陰影，相關上市股份，過去一個多月來，確實出現了一場「走資潮」。過去一個月，MSCI香港指數急挫8.55%，大幅跑輸跌5.55%的國企指數，而拖低MSCI香港的重磅股，除了預期未來租金有下調壓力的港資地產商之外，煤氣（0003）、中電（0002）及港鐵（0066）等公用股，最近交出的中期業績亦令股東失望，拖低了整體港資股份的市場氣氛。反之，由於A股的部分跌幅被人民幣匯率貶值所抵消，在中美貿易戰的陰影之下，以人民幣計上證綜合指數上月只是下跌了1.6%，但若折算為港元，上證跌幅其實是5.2%，與以港元計價的國企指數跌幅相若。

很多有識之士，皆異口同聲說港股正身處熊市，而且有排都未見底。然而，在股市中估市，其實是極之艱難，大部份投資者事後皆被殘酷現實證實為錯判形勢的活動。筆者不大清楚現時究竟是處於牛市或熊市，我只知道，即使上月恒指急挫逾7%，月內仍然有大量公布優秀中期業績的股份，股價備受投資者所追捧，成份股中表現較佳者主要為去年才剛獲納入指數的石藥（1093）及中生（1177）。成分股以外，表現較為強勢的，包括近期業績異常亮麗的國內物業管理、啤酒及龍頭餐飲集團。港股以外，美國掛牌的中資電子零售商拼多多（PDD）在強勁銷售數字之下，股價單月急升47%，A股的白酒及食品飲料行業，亦在超預期業績支持下，紛紛破頂，與過往的熊市形態頗為不同。

多隻績優股受投資者追捧

大市究竟是牛市熊，未必很重要，國際政經形勢錯綜複雜，令揀股出錯率上升，才是當下投資者最應關心的課題。若能夠在目前不穩定的政經形勢下，仍能為股東持續創造價值，即使現時身處熊市，股東又何懼之有？

（作者客戶持有石藥及中生製藥股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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