陸振球：以股養學還是以樓養學？

教育本身已可視作一種人力投資，如能選到好學校和學有所長，日後就業或創業，其實也可有高回報。近年在香港上巿的不少教育股升幅也頗理想，而在澳洲上巿的也有一隻另類教育股IDP Education Limited（ASX：IEL）。

上市4年股價累升近4.5倍

該公司幫助申請包括澳洲、美國、英國、加拿大和新西蘭等大學，並提供相關的諮詢服務，今年上半年稅後純利大增34%，而其在2015年尾上巿後，由初期低位至今年最高曾升了接近4.5倍（圖2），如家長在2015年將子女送往澳洲就學，同時大手買入這隻另類教育股，所賺隨時遠多於要支付的學費。

近年又流行一種「以樓養學」的說法，就是在子女就讀的海外學校地點投資物業，將賺到的租金補貼子女的學費，如其間樓價升值，有關的回報就更高。

「以樓養學」海外收租供讀書

當然，要能「以樓養學」，除了選好學校，也要對有關國家的樓巿、經濟、利率和匯價等進行分析，如能有專家提供相關意見，便應多作參考。

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[陸振球 投資超限戰]