謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」

港股經歷了上周一大跌市後，仍能逐步回升，證明25000點這心理關口可守。然而，港股整體走勢貌似進入熊市三期，大有可能下試去年10月恒指最低點24540點，不宜掉以輕心。

姑勿論短期港股走勢結果是「穿底」收場，抑或是穩守25000點，對於哪些具有雄厚持貨能力的中、長線投資者而言，如非對後市極度悲觀，現水平港股估值不高，建議不妨以平均成本方式，分段增持心擬藍籌股，此策既可攻亦可守，大可考慮。

只宜用作組合對冲

不知不覺，筆者在報章撰寫財經專欄已有一段日子。最近身邊「口痕友」就筆者專欄予以回饋，指專欄內容雖似天花亂墜，但亂中有序，特別是對於恒指中線走勢預測尚算準繩，但是為何專欄隻字不提「沽空」恒指？

就此，筆者有三個原因可跟大家分享。首先，一般投資者甚少能夠借貨沽空，所以可供沽空的方法，離不開買入認沽權證或直接沽售期指合約。

平心而論，相對期指，衍生權證雖有其優點，但值博率大多不太吸引。

至於沽空期指，理論上可令投資者「輸無限」，所以基於風險考慮，筆者專欄一向避談沽空。

發「國難財」情感上難接受

另外，衍生工具必然涉及槓桿，而期指更加需要投資者懂得管理「孖展」風險。筆者如果過分渲染以期指方式「高沽低揸」的話，或因此導致讀者輸掉積蓄。直言不諱，假若沽空恒指不是為了對冲手上持有的股票組合，奉勸大家還是少沾手為妙，特別是中年和已退休人士。

至於最後一個原因，並非客觀理由，純屬個人主觀情感。按過去觀察，沽空者獲利甚豐時，大都正值香港發生金融危機之際，當看到四周愁眉苦臉，透過沽空贏錢，反而有點感覺像發「國難財」，怪怪的。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]