陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot

【明報專訊】在釀酒世界馳名勃艮第干紅的夜丘（Côte de Nuits），有許多籍籍無名的小酒莊。作坊式的經營，一家人或兩兄弟一起繼承了祖業，從來也沒有夢想大展拳腳，只是默默地守着幾公頃的葡萄園，種植葡萄藤外就是在酒窖裏整天和紅酒為伍。平時也不開門做生意，打電話也不一定有人聽，三四萬瓶貼上不同地名和風土的紅酒通過長年累積的客戶奔向世界各地。
Domaine Guyon就在羅曼尼康提酒莊的Vosne-Romanee村東橫貫夜丘南北的公路邊上，有個大的招牌寫着酒莊的名字，開車經過不會錯過。但是如果沒有電話約會，可別驚訝摸門釘。
果香濃郁層次豐富
「我們的酒窖在公路對面，你停車的院子是我父親的住房。」Domaine Guyon的莊主Jean-Pierre Guyon在手機裏說，我已看到莊主和他的夫人向我招手。這就是勃艮第，似乎依然在高科技的世界裏沉睡，而且睡得很香。
勃艮第有無數的小酒莊，拍門拜訪就是緣分。Domaine Guyon有8公頃的葡萄園，屬於一般大小的酒莊，好像許多其他勃艮第酒莊一樣，釀造許多不同風土的紅酒。它除了在夜丘有零散的葡萄園外，在南向20多公里外的博丘也有葡萄園，故也釀造干白。
「我們前年的酒都已經賣光了，去年的酒還沒入瓶呢。」其實我早就習慣了勃艮第小酒莊的經營方式，想不到的是連一瓶有標籤的紅酒都沒有。「今年入瓶的紅酒的標籤要等多兩個月才印好。」
酒莊既然在Vosne-Romanee，釀造當地村酒為主也是理所當然。我最感興趣的是它村北頂級園Clos de Vougeot的Clos-Vougeot紅酒。 眾所周知，50公頃的Clos de Vougeot在中世紀是西篤（Citeaux）修道院產業，十八世紀末法國大革命被充公並被拍賣，酒莊是其中80多個幸運地主之一，不過每年也就是釀造三個橡木桶的紅酒還不到900瓶而已。Clos-Vougeot 的風格果香濃郁層次豐富，非常雄勁。但這80多家不同的酒莊釀酒工藝各異。這款Domaine Guyon 2017年雖然說浸漬時間比較長，卻更是精緻優雅，是一大驚喜。
中德經濟失速 考驗量寬神奇魔力
最近中美貿易戰愈演愈烈，環球股市也非常波動，一般的評論自然把貿易戰和經濟景氣密切地聯繫在一起。其實自2008年華爾街金融風暴以來，史無前例的寬鬆貨幣政策和量化寬鬆，人為地製造了由印鈔所引起的零利率繁榮，但今天世界經濟增長又感受到了強弩之末的寒風。如果相信經濟有Kondratieff 提出的50到60年大周期的話，自上世紀1970年代至今世界經濟可能正處於邁進大蕭條的階段中。曾經令人羨慕的中國和德國的經濟正面對急劇的失速。且看量化寬鬆是否能夠再次顯示它的神奇魔力。
投資及品酒專家 / Délifrance創辦人