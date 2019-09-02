經濟
陳增濤 品酒論投資

投資策略

下一篇 上一篇

陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot

【明報專訊】在釀酒世界馳名勃艮第干紅的夜丘（Côte de Nuits），有許多籍籍無名的小酒莊。作坊式的經營，一家人或兩兄弟一起繼承了祖業，從來也沒有夢想大展拳腳，只是默默地守着幾公頃的葡萄園，種植葡萄藤外就是在酒窖裏整天和紅酒為伍。平時也不開門做生意，打電話也不一定有人聽，三四萬瓶貼上不同地名和風土的紅酒通過長年累積的客戶奔向世界各地。

Domaine Guyon就在羅曼尼康提酒莊的Vosne-Romanee村東橫貫夜丘南北的公路邊上，有個大的招牌寫着酒莊的名字，開車經過不會錯過。但是如果沒有電話約會，可別驚訝摸門釘。

果香濃郁層次豐富

「我們的酒窖在公路對面，你停車的院子是我父親的住房。」Domaine Guyon的莊主Jean-Pierre Guyon在手機裏說，我已看到莊主和他的夫人向我招手。這就是勃艮第，似乎依然在高科技的世界裏沉睡，而且睡得很香。

勃艮第有無數的小酒莊，拍門拜訪就是緣分。Domaine Guyon有8公頃的葡萄園，屬於一般大小的酒莊，好像許多其他勃艮第酒莊一樣，釀造許多不同風土的紅酒。它除了在夜丘有零散的葡萄園外，在南向20多公里外的博丘也有葡萄園，故也釀造干白。

「我們前年的酒都已經賣光了，去年的酒還沒入瓶呢。」其實我早就習慣了勃艮第小酒莊的經營方式，想不到的是連一瓶有標籤的紅酒都沒有。「今年入瓶的紅酒的標籤要等多兩個月才印好。」

酒莊既然在Vosne-Romanee，釀造當地村酒為主也是理所當然。我最感興趣的是它村北頂級園Clos de Vougeot的Clos-Vougeot紅酒。 眾所周知，50公頃的Clos de Vougeot在中世紀是西篤（Citeaux）修道院產業，十八世紀末法國大革命被充公並被拍賣，酒莊是其中80多個幸運地主之一，不過每年也就是釀造三個橡木桶的紅酒還不到900瓶而已。Clos-Vougeot 的風格果香濃郁層次豐富，非常雄勁。但這80多家不同的酒莊釀酒工藝各異。這款Domaine Guyon 2017年雖然說浸漬時間比較長，卻更是精緻優雅，是一大驚喜。

中德經濟失速 考驗量寬神奇魔力

最近中美貿易戰愈演愈烈，環球股市也非常波動，一般的評論自然把貿易戰和經濟景氣密切地聯繫在一起。其實自2008年華爾街金融風暴以來，史無前例的寬鬆貨幣政策和量化寬鬆，人為地製造了由印鈔所引起的零利率繁榮，但今天世界經濟增長又感受到了強弩之末的寒風。如果相信經濟有Kondratieff 提出的50到60年大周期的話，自上世紀1970年代至今世界經濟可能正處於邁進大蕭條的階段中。曾經令人羨慕的中國和德國的經濟正面對急劇的失速。且看量化寬鬆是否能夠再次顯示它的神奇魔力。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

上 / 下一篇新聞

共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
共享辦公室競爭劇 日租低見33元 業界：年初已料整固潮 不利細營運商
仲量聯行：料需求續增
仲量聯行：料需求續增
中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」
中期業績好壞參半 分析：港銀下半年更「驚嚇」
本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
本月16日推每周期權 港交所：料約1萬元才可入手
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
澳門賭收8月挫8.6% 近3年最大跌幅
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
黃國英：社會動盪影響深 大幅減持港股
持新地市值 由1億大減至2000萬
持新地市值 由1億大減至2000萬
看好Costco內地發圍 上周加倉
看好Costco內地發圍 上周加倉
受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌
受市况影響 和黃醫藥押後來港上市 仍有英美融資渠道 暫未有意內地科創板掛牌
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
首隻自行研發直腸癌藥累售7710萬人幣
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
內地官媒：沙特阿美未回應會否來港上市
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
博雅逾6億資金被凍結 涉員工違法 佔公司七成資金 公司：沒被檢控
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
遊艇公司申上市 老闆疑為「夏蕙姨」子
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
BreadTalk斥資4.52億 購力寶星馬美食廣場
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
不良貸減值近130億 錦州行上半年盈轉虧
張兆聰：中長線可開始小注收集
張兆聰：中長線可開始小注收集
李曉琳：延後買樓 先學投資
李曉琳：延後買樓 先學投資
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：內需股避險 旺旺購19140
金子：內需股避險 旺旺購19140
張兆聰：信和息高 估值吸引
張兆聰：信和息高 估值吸引
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
蔡金強：周期股兗煤 高分紅是王道
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
潘啓才：試玩Co-living增租金收入
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
李聲揚：債市瀕爆煲 買股好機會
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
謝偉銓：遞減式補貼 增工廈改裝過渡房誘因
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
沈永年：灣區置業 不同需要不同考慮
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
黃德几：國策推動消費 海爾電器料受惠
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
陳政生：美團業績有驚喜 股價闖新高
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
許繹彬：政治市下 技術分析不可盡信
家傭保險 留意賠償墊底費
家傭保險 留意賠償墊底費
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
謝紹榮：胡亂沽空期指「輸無限」
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：以股養學還是以樓養學？
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
陸振球：從Costco「搶雞」場面 發現投資機會
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
林少陽：縱是熊巿 持好股不用怕
技術取勝：建行重上20天線
技術取勝：建行重上20天線
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
潘迪藍：北京企硬 中美貿戰短期難解決
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
蘇沛豐：燃氣盈利貢獻增 新天綠色目標2.23元
李順威：息口與股巿關係改變
李順威：息口與股巿關係改變
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
劉思明：中線續尋底 博反彈勿貪勝
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
何啟聰：高位反手做淡 舜宇Put 23884
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
瑞銀亞洲：累計跌幅大 追Call騰訊
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
摩根大通亞洲：不良貸雙降 工行購22105
周顯：自由市場 證券交易不應被壟斷
周顯：自由市場 證券交易不應被壟斷
何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力
何國良：股價遠超業績 因看好市場潛力
何濼生：勿破壞香港軟實力
何濼生：勿破壞香港軟實力
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
王弼：緊急法勢引發撤僑 樓市休矣
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
曾淵滄：炒業績要在公布前炒
湯文亮：業主要有攬炒準備
湯文亮：業主要有攬炒準備
陳永傑：全球息口走下坡
陳永傑：全球息口走下坡
廖偉強：「攬炒」不能解困局
廖偉強：「攬炒」不能解困局
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
布少明：二手住宅交投恐差過SARS
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
李志成：樓價抗跌力 豪宅高一線
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
歐宸銘．推介股份：永達汽車（3669）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
李嘉廉．推介股份：比亞迪股份（1211）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
盧楚仁：多國議息結果 判斷匯市去向
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
GRAND MARINI首推101伙均呎1.5萬 1房折實625萬入場 即日收300票超額近2倍
大手客3.26億連掃朗濤9伙
大手客3.26億連掃朗濤9伙
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
十大屋苑周末15宗成交 5個月新高
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
「龍牀盤」170呎開放式戶 月租7000元
億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
億京富臨中心累售五成樓面 平均呎價1.46萬
新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成
新地藍地申建住宅 102份意見近全數贊成
何文田晟林1房戶260呎起
何文田晟林1房戶260呎起
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
新盤搶客 萬景峯二手近冰封
「忙財族」退休準備較差
「忙財族」退休準備較差