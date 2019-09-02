陳增濤：Jean-Pierre Guyon優雅的Clos-Vougeot

Domaine Guyon就在羅曼尼康提酒莊的Vosne-Romanee村東橫貫夜丘南北的公路邊上，有個大的招牌寫着酒莊的名字，開車經過不會錯過。但是如果沒有電話約會，可別驚訝摸門釘。

果香濃郁層次豐富

「我們的酒窖在公路對面，你停車的院子是我父親的住房。」Domaine Guyon的莊主Jean-Pierre Guyon在手機裏說，我已看到莊主和他的夫人向我招手。這就是勃艮第，似乎依然在高科技的世界裏沉睡，而且睡得很香。

勃艮第有無數的小酒莊，拍門拜訪就是緣分。Domaine Guyon有8公頃的葡萄園，屬於一般大小的酒莊，好像許多其他勃艮第酒莊一樣，釀造許多不同風土的紅酒。它除了在夜丘有零散的葡萄園外，在南向20多公里外的博丘也有葡萄園，故也釀造干白。

「我們前年的酒都已經賣光了，去年的酒還沒入瓶呢。」其實我早就習慣了勃艮第小酒莊的經營方式，想不到的是連一瓶有標籤的紅酒都沒有。「今年入瓶的紅酒的標籤要等多兩個月才印好。」

酒莊既然在Vosne-Romanee，釀造當地村酒為主也是理所當然。我最感興趣的是它村北頂級園Clos de Vougeot的Clos-Vougeot紅酒。 眾所周知，50公頃的Clos de Vougeot在中世紀是西篤（Citeaux）修道院產業，十八世紀末法國大革命被充公並被拍賣，酒莊是其中80多個幸運地主之一，不過每年也就是釀造三個橡木桶的紅酒還不到900瓶而已。Clos-Vougeot 的風格果香濃郁層次豐富，非常雄勁。但這80多家不同的酒莊釀酒工藝各異。這款Domaine Guyon 2017年雖然說浸漬時間比較長，卻更是精緻優雅，是一大驚喜。

中德經濟失速 考驗量寬神奇魔力

最近中美貿易戰愈演愈烈，環球股市也非常波動，一般的評論自然把貿易戰和經濟景氣密切地聯繫在一起。其實自2008年華爾街金融風暴以來，史無前例的寬鬆貨幣政策和量化寬鬆，人為地製造了由印鈔所引起的零利率繁榮，但今天世界經濟增長又感受到了強弩之末的寒風。如果相信經濟有Kondratieff 提出的50到60年大周期的話，自上世紀1970年代至今世界經濟可能正處於邁進大蕭條的階段中。曾經令人羨慕的中國和德國的經濟正面對急劇的失速。且看量化寬鬆是否能夠再次顯示它的神奇魔力。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]