陸振輝：善用港人可享深圳長者優惠

反而一河之隔的深圳，在這方面卻比香港領先更多。作為一國兩制之下的香港退休者，其實如果善加利用，也會有很多不錯的得着。况且現在交通發達，退休者又時間充裕，絕對可以避開那些人流高潮來使用自己合法的福利，又何樂而不為呢？

最近深圳就對於香港的退休者宣布了一個福音，若持有港澳居民的居住證，就可以在深圳免費乘搭公共汽車和地鐵，而且因為操作的問題而對持有港澳回鄉證的也是一併寬鬆處理，換句話說就是60歲的退休者就可以在深圳免費乘車，其他如在深圳看病也有特別通道優先處理。

如果早已飽受在香港看公共醫生的輪候之苦，這也是一個不錯的選擇。現在深圳的醫療設施已經非常完善，加上還有一些醫院是由香港的醫院作為分院去建立的，換句話說就是建在深圳的香港醫院，而這些醫院還可以接受香港的醫療券使用，這對退休者來說就是一個很好的選擇，不宜錯過。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]